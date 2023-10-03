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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял премьер-министра земли Нижняя Саксония Германии
Обсуждая ситуацию социально-экономического развития и перспективы двустороннего сотрудничества, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам выступает за продолжение независимой и самостоятельной внешней политики, диверсификацию и многосторонность отношений, стремясь быть хорошим другом, надежным партнером всех стран и активным, ответственным членом международного сообщества. В этом духе премьер-министр желает развивать более глубокое стратегическое партнерство с Германией в целом и с Нижней Саксонией в частности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценивает потенциал сотрудничества с Германией и землей Нижняя Саксония, когда товарооборот между Вьетнамом и землей Нижняя Саксония в 2022 году достиг 1,4 миллиарда евро, что эквивалентно 1/10 всего торгового оборота между Вьетнамом и Германией.
В духе искренности, открытости и доверия премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил правительству земли Нижняя Саксония поощрять предприятия инвестировать во Вьетнам в таких областях, как технология, трансформация, зеленая трансформация, борьба с изменением климата. Он также призывает Национальное собрание Германии ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), а Европейскую комиссию снять желтую карточку ННН с вьетнамских морепродуктов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также подтвердил, что правительство, министерства и местные органы власти Вьетнама всегда поддерживают и готовы создать благоприятные условия для иностранного бизнеса в духе долгосрочного сотрудничества и гармонии интересов.
Выражая свои впечатления от первого посещения Вьетнама, премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль поздравил Вьетнам с достижениями в области социально-экономического развития и развития иностранных дел, подтвердил, что правительство и бизнес-сообщество Нижней Саксонии высоко ценят потенциал сотрудничества между двумя сторонами и желают установить отношения по обмену делегациями и построить партнерские отношения с министерствами, местными властями и вьетнамским бизнесом.
Премьер-министр Штефан Вайль согласился с оценкой премьер-министра Фам Минь Тьиня о потенциалах сотрудничества, выразил премьер-министру Фам Минь Тьиню свои хорошие впечатления о положительном вкладе сообщества, насчитывающего около 10 тысяч вьетнамцев в Германии, в местную социально-экономическую жизнь, и его роль моста дружбы между двумя странами. Он подтвердил, что приложит усилия для продвижения стратегического партнерства между Вьетнамом и Германией.