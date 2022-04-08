Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял президента Университета RMIT

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) обменивается рукопожатием с президентом Университета RMIT профессором Алеком Кэмероном. Фото: ВИA Правительство Вьетнама всегда создает оптимальные условия для деятельности иностранных инвесторов в стране, в том числе Университета RMIT, заявил премьер-министр Фам Минь Тьинь 7 апреля, принимая президента австралийского университета профессора

Алека Кэмерона и посла Австралии во Вьетнаме Робин Муди

На мероприятии премьер-министр сказал, что стратегическое партнерство Вьетнама и Австралии процветает во всех областях, включая образование и обучение. Он воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство Австралии за то, что оно быстро отреагировало на призыв Вьетнама о поддержке вакцинами, а также за то, что оно в числе первых стран обязалось предоставить вакцину против COVID-19 для вьетнамских детей в возрасте от 5 до 11 лет, при этом 900.000 доз должны быть доставлены во Вьетнам в эти выходные.

Он подчеркнул, что это своевременная поддержка усилий Вьетнама по вакцинации детей и способствует открытию школ по всей стране.

Вьетнам всегда рассматривает образование и обучение как высшую национальную политику, и люди являются центром, предметом, целью и движущей силой устойчивого развития, подтвердил глава вьетнамского правительства.

В этом духе премьер-министр высоко оценивает университет RMIT как ведущего иностранного инвестора в образование во Вьетнаме. Он поздравил университет с более чем 20-летней эффективной работой во Вьетнаме, что стало ярким символом вьетнамско-австралийского сотрудничества в области образования, обучения и народной дипломатии.

Премьер-министр попросил университет и австралийскую сторону предоставить больше стипендий для вьетнамских студентов, чтобы внести свой вклад в подготовку кадров для страны и региона, а также вьетнамо-австралийскую дружбу и стратегическое партнерство.

Посол Австралии и профессор Кэмерон высоко оценили работу Вьетнама по профилактике и борьбе с COVID-19, кампании вакцинации, социально-экономическому восстановлению и развитию, поблагодарили правительство Вьетнама за поддержку развития университета во Вьетнаме в течение последних двух десятилетий.

Кэмерон пообещал, что австралийский университет продолжит работу с Вьетнамом, и поделился планом развития RMIT, включая дополнительные инвестиции в размере 100 млн. австралийских долларов (74,8 млн. долл. США) во Вьетнам и регион.



