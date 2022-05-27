Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял президента Института Пастера из Парижа

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает профессора Стюарта Коула, президента Института Пастера в Париже: (Фото: ВИА)

Во второй половине дня 26 мая в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял профессора Стюарта Коула, президента Института Пастера в Париже, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.

На встрече премьер-министр подтвердил, что здравоохранение является традиционной сферой хорошего сотрудничества и одним из ярких следов в стратегическом партнерстве между Вьетнамом и Францией; Вьетнам придает большое значение сотрудничеству в области здравоохранения с Францией в целом и с Институтом Пастера в частности, способствуя развитию отношений двух сторон более глубоким, эффективным и содержательным образом.

Премьер-министр поблагодарил Францию за постоянную поддержку Вьетнама в подготовке медицинского персонала, в том числе за Программу резидентуры Франкофонии, которая приняла более 3.000 вьетнамских врачей на практику во французских больницах; а также поддержку вакцин и медицинского оборудования для профилактики и борьбы с COVID-19 в течение последнего времени.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поблагодарил Институт Пастера за его ценную поддержку вьетнамских институтов Пастера в течение последнего времени, особенно за помощь в повышении возможностей исследований, надзора и тестирования на SARS-Cov-2 с общим объемом инвестиций в 405.000 евро.

Институты Пастера во Вьетнаме внесли важный вклад в развитие эпидемиологии, общественного здравоохранения и тропической медицины во Вьетнаме.

Подчеркнув глобальный подход, укрепление международного сотрудничества и уважение многосторонности в решении глобальных проблем, таких как эпидемия COVID-19, премьер-министр предложил Институту Пастера в Париже и сети институтов Пастера продолжать оказывать поддержку и тесно сотрудничать с вьетнамской стороной для содействия сотрудничеству в области медицинских исследований, особенно по вопросам COVID-19 и пост-COVID-19, а также новых и вновь возникающих инфекционных заболеваний; повышать возможность медицинского персонала, попросив французскую сторону предоставлять больше стипендий Вьетнаму для докторантурной/пост-докторской подготовки и обучения медицинских менеджеров эффективным и профессиональным образом, содействуя цифровой трансформации в области здравоохранения...

Профессор Стюарт Коул сказал, что Вьетнам имеет особое значение для эпидемиологов во Франции и в Институте Пастера в Париже, потому что ни в одной другой стране мира, включая Францию, нет такого количества институтов Пастера, как во Вьетнаме, где их три.

Сотрудничество между Институтами Пастера двух стран в последние годы было очень важным и эффективным, основывается на хороших отношениях между двумя странами и двумя правительствами.

Согласившись с предложениями премьер-министра, в которых он высоко оценивает видение и взгляды на стратегию вакцинации для подготовки к будущим ситуациям, профессор Стюарт Коул подтвердил, что Институт Пастера в Париже желает и готов укреплять сотрудничество с вьетнамской стороной в области здравоохранения, особенно в области обмена человеческими ресурсами и обучения, проведения совместных исследовательских проектов, обмена результатами исследований, особенно в области вакцин, управлении кризисом в области здравоохранения, содействии сотрудничеству в области здравоохранения между двумя сторонами, чтобы быть более эффективными и содержательными, служа жизни и здоровью людей.