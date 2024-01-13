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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял президента Индонезии Джоко Видодо
Президент Джоко Видодо подтвердил, что Вьетнам является стратегически важным партнером Индонезии в регионе.
Оба лидера выразили общее мнение, что стратегическое доверие между их странами все больше укрепляется благодаря частым взаимным визитам и встречам на высоком уровне. Двустороннее сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, морские дела, сельское хозяйство, рыболовство, образование, обучение, туризм и обмен между людьми, достигло ряда положительных результатов.
Экономическое и торговое сотрудничество - яркое пятно двусторонних отношений. Индонезия зарегистрировала более 1 миллиарда долларов США инвестиций во Вьетнам в период с января по ноябрь 2023 года, что на 37% больше, чем в прошлом году. Индонезия является третьим по величине торговым партнером Вьетнама в рамках АСЕАН, который, в свою очередь, занимает четвертое место среди торговых партнеров первого в регионе, а объем двусторонней торговли за 11 месяцев составил около 13 миллиардов долларов США, свидетельствуют статистические данные.
Чтобы придать новый импульс двусторонним отношениям, лидеры двух стран договорились рассмотреть возможность вывода стратегического партнерства Вьетнама и Индонезии на новый уровень. Они договорились продолжать наращивать обмены делегациями и встречи на всех уровнях, эффективно реализовывать механизмы двустороннего сотрудничества и подписанные соглашения и документы высокого уровня, а также в ближайшее время разработать план действий на 2024-2028 годы, отвечающий новым условиям.
Они также договорились совместно работать над тем, чтобы к 2028 году увеличить объем двусторонней торговли до 15 и даже 18 миллиардов долларов США, облегчить и поощрить инвестиции бизнеса двух стран на рынках друг друга, а также расширить сотрудничество в таких новых областях, как искусственный интеллект, цифровая экономика, зеленая экономика, возобновляемые источники энергии, экосистема электромобилей и аккумуляторов для них.
Стороны также расширят программы сотрудничества в рамках партнерства "Справедливый энергетический переход" (JETP), укрепят связи в индустрии халяль, активизируют связи в обеспечении продовольственной безопасности и будут способствовать подписанию сделки по торговле рисом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь и президент Джоко Видодо подтвердили, что Вьетнам и Индонезия будут укреплять связи в других важных областях, таких как оборона, безопасность, морские дела, решение общих проблем, связанных с морем, рыболовство и борьба с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. Две страны также активизируют сотрудничество в области образования и подготовки кадров, увеличат количество прямых коммерческих рейсов, будут способствовать обмену между людьми и сотрудничеству между населенными пунктами.
На встрече лидеры двух стран также обсудили некоторые региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Они договорились продолжать координацию и поддержку друг друга в многосторонних организациях; расширять сотрудничество для укрепления солидарности, центральную роль и общей точки зрения АСЕАН по вопросам региональной безопасности, включая вопрос Восточного моря; и поддерживать Лаос в выполнении роли председателя АСЕАН в 2024 году.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Индонезии направить высокопоставленных представителей во Вьетнам и поддержать его в успешном проведении Форума будущего АСЕАН по быстрому, устойчивому и ориентированному на интересы людей развитию в 2024 году, чтобы помочь построить самодостачное и устойчивое сообщество АСЕАН.