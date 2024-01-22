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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял представителей организаций дружбы Румынии с Вьетнамом

21 января (по местному времени) в Бухаресте премьер-министр Фам Минь Тьинь принял представителей Общества румынско-вьетнамской дружбы и организаций дружбы с Вьетнамом в рамках своего официального визита в европейскую страну.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и представители румынских организаций дружбы с Вьетнамом в Бухаресте. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил радость по поводу встречи с представителями румынских ассоциаций дружбы и друзьями, которые внесли вклад в укрепление солидарности, дружбы и взаимопонимания между двумя странами, во время своего официального визита в Румынию.

По словам премьер-министра, за последние почти 75 лет поколения вьетнамского и румынского народов постоянно строили и лелеяли добрую традиционную дружбу, основанную на взаимопонимании и доверии, а также на поддержке взаимного развития. Вьетнам всегда помнит о чувствах Румынии и ее ценной поддержке Вьетнама в прошлой борьбе за национальную независимость и воссоединение страны, а также в нынешнем строительстве и развитии страны.

По его словам, его официальный визит направлен на укрепление многогранного сотрудничества между Вьетнамом и Румынией, укрепление традиционной дружбы между двумя странами, продвижение достижений в двусторонних связях за последние почти 75 лет, а также создание нового импульса для двусторонних отношений.

Во время своего пребывания в Румынии он проведет переговоры с премьер-министром Румынии, а также встретится с руководителями Румынии, чтобы обсудить меры по укреплению отношений между Вьетнамом и Румынией. Он пожелал румынским друзьям продолжать вдохновлять всех румын на развитие отношений между двумя странами, способствуя достижению целей устойчивого развития двух стран.

В последнее время румынские ассоциации и организации дружбы активно сотрудничают с посольством Вьетнама и вьетнамской общиной в организации многих значимых мероприятий, посвященных главным праздникам Вьетнама и Румынии, важных мероприятий в области иностранных дел, а также культурных и художественных программ, выставок и семинаров.

На мероприятии участники выразили свои глубокие чувства к Вьетнаму и веру в мощное развитие страны Юго-Восточной Азии.

ВИА/ИЖВ

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