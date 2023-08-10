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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя совета директоров компании Abbott
На приеме в Ханое председателя совета директоров и главного исполнительного директора компании Abbott Роберта Форда премьер-министр сообщил своему гостю, что Вьетнам считает США ведущим партнером в своей внешней политике и желает развивать двустороннее всеобъемлющее партнерство более практичным и эффективным образом и на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, а также политических институтов друг друга.
Глава правительства воспользовался случаем, чтобы поблагодарить правительство и бизнес США, в частности компанию Abbott, за поддержку Вьетнама в борьбе с COVID-19, и высоко оценил практический и эффективный вклад группы в развитие национальной экономики, а также вьетнамо-американских отношений.
Стороны с удовлетворением отметили выдающееся развитие вьетнамо-американских отношений за последнее время. США стали крупнейшим импортером Вьетнама, а Вьетнам - седьмым по величине торговым партнером США во всем мире и крупнейшим в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама всегда прислушивается к мнению предприятий, в том числе американских, и создает оптимальные условия для расширения их деятельности, особенно в области цифровой трансформации, цифровой экономики, производства и переработки, здравоохранения, высоких технологий и подготовки высококачественных кадров.
Он высоко оценил вывод компанией Abbott на вьетнамский рынок передовых медицинских технологий и призвал фирмы из США и других стран и дальше инвестировать во Вьетнам, помогая стране в области питания.
В свою очередь, Форд высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, особенно в социально-экономическом восстановлении после пандемии, а также открытую политику страны по отношению к предприятиям.
Вьетнам обладает потенциалом для развития клинических исследований и крупномасштабного фармацевтического производства, сказал он, подчеркнув, что Abbott будет продолжать долгосрочные инвестиции в эту страну.
Компания Abbott работает во Вьетнаме с 1995 г. и в настоящее время имеет два завода по производству фармацевтической продукции.