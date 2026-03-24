Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Председателя КПРФ Геннадия Зюганова

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает товарища Геннадия Зюганова, Председателя Коммунистической партии Российской Федерации. (Фото: ВИА)

Рад встрече с Председателем Зюгановым и руководством КПРФ, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил КПРФ с укреплением её авторитета на политической арене России и вкладом в преодоление трудностей страной в последнее время; выразил уверенность, что Россия под руководством Президента Владимира Путина и других лидеров продолжит успешно преодолевать вызовы и развиваться.





Отметив ключевые вехи в отношениях между Вьетнамом и Российской Федерацией, Премьер-министр подчеркнул, что вне зависимости от обстоятельств особые чувства между народами, странами и партиями остаются неизменными и становятся всё более прочными — во имя развития каждой страны, а также мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.



