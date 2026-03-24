Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Председателя КПРФ Геннадия Зюганова
Рад встрече с Председателем Зюгановым и руководством КПРФ, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил КПРФ с укреплением её авторитета на политической арене России и вкладом в преодоление трудностей страной в последнее время; выразил уверенность, что Россия под руководством Президента Владимира Путина и других лидеров продолжит успешно преодолевать вызовы и развиваться.
Информируя о положении во Вьетнаме, Премьер-министр сообщил, что с «дальновидным 100-летним стратегическим видением» страна стремится к 2030 году стать развивающейся страной с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем дохода. В этом процессе Вьетнам рассчитывает на поддержку и сотрудничество международных партнёров, включая Российскую Федерацию в целом и КПРФ в частности.
Подчеркнув принципы «единство создаёт силу, сотрудничество приносит выгоду, диалог и взаимное слушание укрепляют доверие» и «искренне слушать, делиться от сердца и действовать через конкретные результаты», Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) всегда придаёт большое значение традиционным дружеским отношениям с КПРФ.
Выразив благодарность КПРФ и лично Председателю Зюганову за постоянную поддержку Вьетнама в борьбе за независимость и развитии страны, Премьер-министр предложил продолжать обмен опытом в партийном строительстве и развитии, активизировать теоретические обмены и практические исследования, развивать кадровую подготовку, а также совместно укреплять и углублять Всеобъемлющее стратегическое партнёрство в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества, стабильности и развития в регионе и мире.
Высоко оценив официальный визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию, Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что визит будет успешным и придаст новый импульс двусторонним отношениям.
Поздравив Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также с достигнутыми значительными успехами в развитии страны, Председатель Зюганов выразил уверенность, что под руководством КПВ страна достигнет поставленных столетних целей. Он подчеркнул, что народ, государство и КПРФ рассматривают Вьетнам как надёжного друга и всегда будут сопровождать его на пути развития.
Подтвердив взаимную поддержку и солидарность между двумя партиями, а также личную привязанность к Вьетнаму, Председатель КПРФ согласился активизировать обмен визитами на высоком уровне, обмен информацией о деятельности партий, содействовать сотрудничеству между массовыми организациями, а также укреплять координацию и взаимную поддержку на многосторонних партийных площадках и совместных мероприятиях.