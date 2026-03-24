НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Председателя КПРФ Геннадия Зюганова

В рамках официального визита в Российскую Федерацию вечером 23 марта по местному времени в Москве Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял товарища Геннадия Зюганова, Председателя Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), а также членов руководства КПРФ.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает товарища Геннадия Зюганова, Председателя Коммунистической партии Российской Федерации. (Фото: ВИА)

Рад встрече с Председателем Зюгановым и руководством КПРФ, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил КПРФ с укреплением её авторитета на политической арене России и вкладом в преодоление трудностей страной в последнее время; выразил уверенность, что Россия под руководством Президента Владимира Путина и других лидеров продолжит успешно преодолевать вызовы и развиваться.


Отметив ключевые вехи в отношениях между Вьетнамом и Российской Федерацией, Премьер-министр подчеркнул, что вне зависимости от обстоятельств особые чувства между народами, странами и партиями остаются неизменными и становятся всё более прочными — во имя развития каждой страны, а также мира, сотрудничества и развития в регионе и мире.

Информируя о положении во Вьетнаме, Премьер-министр сообщил, что с «дальновидным 100-летним стратегическим видением» страна стремится к 2030 году стать развивающейся страной с уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем дохода. В этом процессе Вьетнам рассчитывает на поддержку и сотрудничество международных партнёров, включая Российскую Федерацию в целом и КПРФ в частности.

Подчеркнув принципы «единство создаёт силу, сотрудничество приносит выгоду, диалог и взаимное слушание укрепляют доверие» и «искренне слушать, делиться от сердца и действовать через конкретные результаты», Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) всегда придаёт большое значение традиционным дружеским отношениям с КПРФ.

Выразив благодарность КПРФ и лично Председателю Зюганову за постоянную поддержку Вьетнама в борьбе за независимость и развитии страны, Премьер-министр предложил продолжать обмен опытом в партийном строительстве и развитии, активизировать теоретические обмены и практические исследования, развивать кадровую подготовку, а также совместно укреплять и углублять Всеобъемлющее стратегическое партнёрство в интересах народов двух стран, ради мира, сотрудничества, стабильности и развития в регионе и мире.

Высоко оценив официальный визит Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Россию, Председатель КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что визит будет успешным и придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Поздравив Вьетнам с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и выборов депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов, а также с достигнутыми значительными успехами в развитии страны, Председатель Зюганов выразил уверенность, что под руководством КПВ страна достигнет поставленных столетних целей. Он подчеркнул, что народ, государство и КПРФ рассматривают Вьетнам как надёжного друга и всегда будут сопровождать его на пути развития.

Подтвердив взаимную поддержку и солидарность между двумя партиями, а также личную привязанность к Вьетнаму, Председатель КПРФ согласился активизировать обмен визитами на высоком уровне, обмен информацией о деятельности партий, содействовать сотрудничеству между массовыми организациями, а также укреплять координацию и взаимную поддержку на многосторонних партийных площадках и совместных мероприятиях.

ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Национального совета ФCРО Камбоджи

Генеральный секретарь То Лам принял делегацию Национального совета ФCРО Камбоджи

Партия и Государство Вьетнама неизменно придают первостепенное значение дружественным отношениям с Камбоджей, поддерживают её мирное и стабильное развитие и создают все благоприятные условия для активной реализации достигнутых договорённостей и дальнейшего углубления сотрудничества между фронтами.
