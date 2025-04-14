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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял председателя Китайской коммерческой авиационной корпорации (COMAC)
Приветствуя председателя Хэ Донфэна и руководство корпорации COMAC с визитом во Вьетнам в то время, когда Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин находится с государственным визитом во Вьетнаме, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в ходе данного визита главы КНР стороны обсудят множество важных вопросов, касающихся будущего развития обеих стран и их двусторонних отношений, а также подпишут ряд ключевых документов, включая соглашения в области авиации.
Премьер-министр сообщил, что партия и государство Вьетнама всегда придерживаются политики поощрения участия крупных китайских предприятий, являющихся примером высоких технологий и наук, участвовать в новых инвестициях и расширении инвестиций в области дорожной инфраструктуры, железных дорог и авиации во Вьетнаме.
На этой основе правительство Вьетнама и соответствующие министерства, ведомства готовы содействовать авиакомпаниям в организации и эксплуатации авиамаршрутов между Вьетнамом и другими странами, способствуя развитию торговли, туризма и социально-экономическому росту.
Премьер-министр высоко оценил и поздравил корпорацию COMAC, которая, несмотря на недавнее основание, стремительно развивается и уже стала одним из крупнейших производителей самолётов в Китае. Он отметил, что после каждой встречи с руководством корпорации COMAC сотрудничество в области авиации между COMAC и вьетнамскими партнёрами приносит всё более позитивные результаты. Премьер-министр предложил, помимо сотрудничества в сфере аренды и лизинга самолётов, чтобы корпорация COMAC совместно с вьетнамскими партнёрами инвестировала в создание центров технического обслуживания и ремонта самолётов во Вьетнаме.
Анализируя глобальные тенденции и ситуацию на региональном и мировом авиационном рынке, Премьер-министр предложил, учитывая традиционные добрые отношения между Вьетнамом и Китаем - "и товарищи и братья", "горы соединяются с горами, реки с реками", - корпорации COMAC сотрудничать и поддерживать вьетнамских партнёров в развитии флота самолётов, расширении авиамаршрутов, производстве компонентов и изготовлении самолётов, развитии авиационной экосистемы, авиационной экономики, подготовке высококвалифицированных кадров, а также в освоении космоса, способствуя углублённому, эффективному и практическому развитию вьетнамо-китайских отношений.
Выразив искреннюю благодарность Премьер-министру Фам Минь Тьиню за уделённое время, председатель корпорации COMAC Хэ Донфэн высоко оценил вклад Премьер-министра в укрепление отношений между Вьетнамом и Китаем, а также в содействие связям между COMAC и вьетнамскими партнёрами, особенно в вопросах совершенствования правовой базы и создании условий для эксплуатации самолётов COMAC во Вьетнаме.
Рассказав об истории становления и развития COMAC, председатель Хэ Донфэн сообщил, что за 17 лет с момента основания корпорация превратилась в одного из крупных производителей самолётов, поставляющего продукцию многим международным партнёрам.
Согласившись с предложениями Премьер-министра, председатель COMAC выразил надежду на постоянное внимание, поддержку и руководство со стороны главы Правительства Вьетнама в расширении сотрудничества между вьетнамскими партнёрами и COMAC, не только в сфере воздушных перевозок, но и в направлении развития авиационной промышленности во Вьетнаме.