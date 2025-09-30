Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Председателя Государственной Думы России

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Партия, Государство и народ Вьетнама придают большое значение традиционным отношениям дружбы и Всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Российской Федерацией.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным. Фото: ВИА  
 Утром 29 сентября в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл встречу с Председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме и совместно председательствующим на четвёртом заседании Комитета межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Государственной Думой Федерального собрания России.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь тепло поприветствовал Председателя Государственной Думы В. Володина и высокопоставленную делегацию Российской Федерации, прибывшую с официальным визитом во Вьетнам, приуроченным к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он подчеркнул, что визит Председателя Государственной Думы имеет важное значение для дальнейшего укрепления связей между законодательными органами двух стран, а также для продвижения Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам–Россия. Это также представляет собой возможность для обеих сторон продолжить углублённую реализацию ранее достигнутых договорённостей на высоком уровне, особенно после активных контактов и обменов делегациями в текущем году.

Напомнив о недавней тёплой встрече с Президентом России В. Путиным в рамках саммита ШОС в Тяньцзине (КНР), а также о состоявшихся в начале года переговорах с Премьер-министром Михаилом Мишустиным в Ханое, Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил Россию с её достижениями, в частности в обеспечении политической и социальной стабильности, а также устойчивого экономического роста, несмотря на многочисленные вызовы. Он подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама высоко ценят традиционную дружбу и Всеобъемлющее стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, и стремятся к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Государственной Думе России продолжить поддержку и создание благоприятных правовых условий для устранения существующих трудностей и барьеров, стимулирования сотрудничества в различных сферах; содействовать расширению торгово-экономических и инвестиционных связей с целью скорейшего достижения целевого уровня двустороннего товарооборота в 15 млрд долларов США; эффективно использовать возможности Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом; а также поощрять предприятия двух стран к активным взаимным инвестициям.

Председатель Государственной Думы В. Володин поблагодарил вьетнамскую сторону за тёплый и гостеприимный приём, отметив, что несмотря на изменения в международной обстановке, Вьетнам остаётся надёжным другом России. Он выразил признательность за установку памятника советским военным специалистам, оказывавшим помощь Вьетнаму, в Музее истории Вьетнамской армии. В. Володин подчеркнул, что Россия рассматривает Вьетнам как одного из приоритетных партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии.

Говоря о межпарламентском взаимодействии, В. Володин отметил, что все политические партии Федерального собрания России — как Совета Федерации, так и Государственной Думы — независимо от политической принадлежности единодушно поддерживают укрепление отношений с Вьетнамом. Он подтвердил, что парламент России готов содействовать реализации достигнутых на высоком уровне договорённостей, поддерживать правительства двух стран в расширении сотрудничества по всем направлениям — особенно в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также прилагать усилия к достижению заявленного объёма товарооборота в 15 млрд долларов США.

Российский парламент продолжит тесное сотрудничество с Национальным собранием Вьетнама в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы для углубления двустороннего взаимодействия, способствуя развитию Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и Председатель Государственной Думы В. Володин также договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества в гуманитарной сфере, в области образования и подготовки кадров, здравоохранения, обороны и безопасности, а также в строительстве транспортной инфраструктуры во Вьетнаме; о необходимости ускорить переговоры по соглашению о безвизовом режиме; и о создании благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества, туризма и трудовой миграции.

По случаю встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь также передал тёплые приветствия Премьер-министру России Михаилу Мишустину.

ВИА/ИЖВ

