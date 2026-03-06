Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял послов и временных поверенных Европейского союза во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает представителей Делегации Европейского союза во Вьетнаме и послов государств – членов ЕС во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

5 марта в правительственной штаб-квартире Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с 20 послами и временными поверенными Европейского союза (ЕС) и государств – членов ЕС, аккредитованных во Вьетнаме в Ханое и по совместительству, по случаю начала нового года Бинь Нго.



Премьер-министр подчеркнул, что встреча проходит в контексте того, что Вьетнам недавно успешно провёл XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ, а отношения Вьетнама и ЕС были официально повышены до уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства, что открывает новую главу в развитии двусторонних отношений. Премьер-министр подтвердил, что ЕС и государства-члены являются одними из важнейших партнёров во внешней политике Вьетнама; установление новой рамки отношений отражает всё более высокий уровень политического доверия и создаёт импульс для расширения сотрудничества во всех сферах.



Премьер-министр отметил, что сквозной целью Вьетнама на новом этапе является быстрое и устойчивое развитие на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, одновременно с обеспечением социального прогресса и справедливости, защитой окружающей среды и повышением качества жизни населения, с тем чтобы успешно реализовать две стратегические столетние цели страны.



Оценивая отношения Вьетнама и ЕС, Премьер-министр выразил удовлетворение позитивной динамикой развития после 35 лет установления дипломатических отношений (1990–2025 гг.). Эффективная реализация Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Европейским союзом (EVFTA) способствовала тому, что ЕС стал четвёртым крупнейшим торговым партнёром Вьетнама, в то время как Вьетнам является крупнейшим торговым партнёром ЕС в АСЕАН. Сотрудничество в таких областях, как оборона и безопасность, изменение климата, сельское хозяйство, юстиция, наука и технологии, охрана окружающей среды и других, также расширяется и обладает значительным потенциалом.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает представителей Делегации Европейского союза во Вьетнаме и послов государств – членов ЕС во Вьетнаме. (Фото: ВИА)

Премьер-министр предложил сторонам продолжать укреплять сотрудничество на взаимовыгодной основе, эффективно реализовывать EVFTA, содействовать открытому и сбалансированному торговому обмену, облегчать доступ на рынки и обеспечивать законные интересы предприятий обеих сторон.



Премьер-министр также предложил послам и временным поверенным ЕС содействовать скорейшей ратификации оставшимися государствами-членами Соглашения о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским союзом (EVIPA), а также активизировать сотрудничество в таких областях, как зелёная трансформация, цифровая трансформация, транспортная инфраструктура, наука и технологии и инновации. Вьетнам продолжит создавать благоприятные условия для визового режима для граждан других стран, включая государства ЕС, и одновременно предложил ЕС упростить процедуры выдачи виз гражданам Вьетнама и предоставить безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Вьетнама.



Относительно борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным (ННН) промыслом Премьер-министр отметил, что Вьетнам решительно реализует меры по совершенствованию правовой базы, контролю происхождения рыбной продукции, мониторингу деятельности рыболовных судов и строгому пресечению нарушений. Вьетнам готов тесно сотрудничать с инспекционной миссией Европейской комиссии (ЕК) и предлагает государствам ЕС признать усилия Вьетнама, поддержать скорейшее снятие Европейской комиссией «жёлтой карточки» ННН, а также содействовать развитию современного и устойчивого рыболовства во Вьетнаме.



От имени государств ЕС временный поверенный ЕС во Вьетнаме Рафаэль де Бустаманте поблагодарил Премьер-министра за содержательную встречу, поздравил с успешным проведением XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии. Он подтвердил, что Вьетнам является важным партнёром ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе и в АСЕАН, а также подчеркнул, что ЕС является надёжным партнёром Вьетнама и стремится к дальнейшему углублению партнёрства со страной во всех областях.



Послы и временные поверенные ЕС отметили, что рамки всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и ЕС создают широкие возможности для продвижения торговли, диверсификации рынков и цепочек поставок, развития морской экономики и ключевой инфраструктуры, а также подтвердили готовность эффективно реализовывать EVFTA и укреплять сотрудничество в сферах инвестиций, науки и технологий и зелёного роста, являющихся сильными сторонами ЕС.



Государства ЕС приветствовали решимость и усилия Вьетнама в борьбе с ННН-промыслом и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в развитии устойчивого рыболовства. Послы и временные поверенные ЕС также предложили Вьетнаму продолжать содействовать консульской деятельности и защите граждан.



Премьер-министр приветствовал предстоящие визиты руководителей ЕС, прежде всего Европейского комиссара по международным партнёрствам, а также проведение Форума бизнеса и инвестиций ЕС – Вьетнам – “Глобальные ворота”, который, как ожидается, состоится 24 марта в Ханое, подчеркнув, что это важное мероприятие будет способствовать укреплению сотрудничества во имя взаимной выгоды и процветания обеих сторон.