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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Японии во Вьетнаме
Выразив стремление к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, Премьер-министр предложил углубить эффективное сотрудничество в политической, дипломатической и экономической сферах, а также активизировать взаимодействие в таких областях, как наука и технологии, цифровая трансформация, зелёный переход, передача современных технологий, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, подготовка высококвалифицированных кадров. Он также подчеркнул важность взаимного открытия рынков и призвал Японию оказывать поддержку Вьетнаму в привлечении инвестиций, передаче технологий, предоставлении финансовой помощи, а также стимулировать японские корпорации к инвестированию во Вьетнам.
Премьер-министр также предложил Японии расширить предоставление официальной помощи развитию (ОПР) нового поколения для реализации стратегически важных проектов, способных оказать значительное влияние на развитие страны, таких как высокоскоростные железные дороги, городские линии метро и атомные электростанции. Он призвал к активному сотрудничеству в реструктуризации проекта нефтехимического комплекса Нги Шон на основе взаимовыгодных интересов и справедливого распределения рисков.
В свою очередь Посол Ито Наоки заверил, что Япония останется надёжным партнёром Вьетнама в этом процессе. Он подчеркнул готовность тесно сотрудничать с министерствами и ведомствами Вьетнама для оперативного и эффективного выполнения достигнутых договорённостей.
Посол отметил, что Япония придаёт большое значение поддержке подготовки кадров во Вьетнаме в таких сферах, как полупроводниковая промышленность и зелёный переход; реализации приоритетных проектов в рамках инициативы «Азиатское сообщество с нулевым уровнем выбросов» (AZEC), а также выразил готовность поддерживать Вьетнам в реализации стратегических инфраструктурных проектов, таких как высокоскоростные и городские железные дороги. Он предложил сторонам активно обсуждать перспективы сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции.
Кроме того, Япония намерена расширять долгосрочное сотрудничество с Министерствами сельского хозяйства и природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама в области обеспечения продовольственной безопасности и развития высокотехнологичного сельского хозяйства.
Посол также подчеркнул, что Япония стремится создать благоприятные условия для приёма большего числа молодых вьетнамцев на работу в Японию.