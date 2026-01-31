Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Швеции во Вьетнаме и генерального директора компании SYRE

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Йохана Ндиси, Посла Королевства Швеция во Вьетнаме. (Фото: ВИА

Вечером 30 января в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Швеции во Вьетнаме Йохана Ндиси и Денниса Нобелиуса, генерального директора компании SYRE - дочернего предприятия швейной группы H&M, всемирно известного шведского модного бренда.



На встрече, подчеркнув, что Вьетнам придаёт большое значение традиционным дружественным отношениям со Швецией - одним из ведущих и наиболее важных партнёров Вьетнама в Северной Европе, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам сосредоточен на реализации резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, обеспечении быстрого и устойчивого развития страны на основе науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, развития «зелёной» и циркулярной экономики, не жертвуя окружающей средой ради экономического роста.



Напомнив о том, что Вьетнам и Швеция установили стратегическое партнёрство в области науки, технологий и инноваций во время визита Премьер-министра во Швецию в июне 2025 года, глава правительства приветствовал планы компании SYRE по инвестированию во Вьетнам и поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти тесно координировать работу с компанией по конкретным вопросам, таким как технологическая и экологическая экспертиза, процедуры и определение соответствующего инвестиционного графика.



Премьер-министр подчеркнул требования по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, использованию современных и высокоэффективных технологий, обеспечению взаимной выгоды сторон; а также по поддержке вьетнамских компаний в участии в глобальных цепочках поставок группы, создании дополнительных рабочих мест и содействии развитию циркулярной экономики.



Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам продолжит сопровождать и создавать благоприятные условия для иностранных предприятий, включая компанию SYRE, в их инвестиционной и предпринимательской деятельности во Вьетнаме, при строгом соблюдении законодательства Вьетнама и в духе принципа «гармонизация интересов, разделение рисков».



Со своей стороны Посол Швеции во Вьетнаме Йохан Ндиси и генеральный директор компании SYRE Деннис Нобелиус выразили благодарность за активную поддержку и сопровождение со стороны Вьетнама инвестиционной деятельности шведских предприятий в стране; отметили удовлетворение и высоко оценили недавнее установление всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и ЕС, а также стратегического партнёрства между Вьетнамом и Швецией в области науки, технологий и инноваций.



Генеральный директор SYRE сообщил, что компания формирует глобальную экосистему циркулярной текстильной промышленности посредством крупных центров переработки, применения высоких технологий и использования возобновляемых источников энергии, с целью создания масштабных перерабатывающих комплексов в стратегически важных регионах мира.



Посол и генеральный директор SYRE заявили о намерении продолжать продвижение сотрудничества по направлениям, обозначенным Премьер-министром, и координировать работу с министерствами, ведомствами и местными органами власти для реализации проектов, соответствующих ориентирам развития Вьетнама, закреплённым в резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, внося вклад в развитие отношений Вьетнам – ЕС и Вьетнам – Швеция.