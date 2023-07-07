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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Французской Республики Николя Варнери

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Французской Республики Николя Варнери
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и посол Франции во Вьетнаме Николя Варнери. Фото: ВИА  
Вьетнам всегда считает Францию одним из своих приоритетных партнеров, основываясь на искренности и надежности своей внешней политики независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации связей, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь уходящему послу Франции во Вьетнаме Николя Варнери во время приема в Ханое 6 июля.

Высоко оценивая вклад посла и посольства Франции в стратегическое партнерство Вьетнама и Франции, премьер-министр отметил, что Франция занимает второе место среди членов Европейского союза по объему инвестиций во Вьетнам с общим зарегистрированным капиталом около 3,57 млрд. долл. США, четвертое место по торговому обмену и первое место по предоставлению Вьетнаму помощи по линии ОПР с общим объемом льготного кредита в 3 млрд. евро. Двусторонняя торговля достигла 5,3 млрд. долл. США в прошлом году, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Вьетнам всегда ценит роль и голос Франции на международной арене, а также двустороннее сотрудничество на многосторонних форумах, сказал он, добавив, что Вьетнам активно поддерживает инициативы и идеи Франции, направленные на содействие поддержанию мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

В целях укрепления двусторонних связей премьер-министр Вьетнама предложил обеим сторонам продолжать содействовать контактам на высоком уровне, обменам и визитам между их лидерами, а также в полной мере и эффективно использовать возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA).

Он предложил Франции как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС (EVIPA), чтобы оптимизировать потенциал двустороннего сотрудничества в области инвестиций.

Вьетнамский лидер пожелал укрепления связей в новых областях, таких как возобновляемая энергетика, высокие технологии, цифровая экономика, зеленый рост, экономика замкнутого цикла, реагирование на изменение климата и сокращение выбросов парниковых газов, особенно в производстве оборудования для возобновляемой энергетики. Он также выразил надежду на расширение сотрудничества в области культуры, образования, подготовки кадров и сохранения архитектурного наследия Вьетнама.

Хозяин попросил Францию содействовать скорейшему снятию Европейской комиссией (ЕК) предупреждения о желтой карте в отношении вьетнамской рыбной продукции, а также продолжать предоставлять Вьетнаму ОПР и льготные кредиты.

Премьер-министр сказал, что он верит, что на любой должности посол всегда будет близким другом Вьетнама, служа мостом для укрепления традиционной дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Посол Варнери, в свою очередь, подтвердил, что французские лидеры желают дальнейшего углубления отношений с Вьетнамом. Он также признал важную роль Вьетнама в АСЕАН и в реализации Индо-Тихоокеанской стратегии Франции.

Соглашаясь с предложениями Премьер-министра Тьиня, он сказал, что будет докладывать и обсуждать с соответствующими французскими властями дальнейшее укрепление всесторонних связей, особенно в области политики, торговли-инвестиций, образования-обучения, науки и технологии, а также сохранения французского архитектурного наследия в Ханое, такого как мост Лонгбьен.

Приветствуя усилия Вьетнама по достижению целей реагирования на изменение климата, особенно недавний выпуск Генерального плана развития электроэнергетики VIII, он сказал, что Франция будет активно помогать Вьетнаму в этой области, особенно в реализации политической декларации о партнерстве по справедливому энергетическому переходу (JETP).

По глобальным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, посол Варнери подтвердил, что Франция поддерживает позицию АСЕАН и Вьетнама по обеспечению безопасности, свободы судоходства и авиации в Восточном море и урегулированию споров мирными средствами в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

ВИА/ИЖВ

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