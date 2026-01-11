НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла США во Вьетнаме по случаю его прощального визита
Премьер-министр вновь подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную, самодостаточную внешнюю политику, основанную на мире, дружбе, сотрудничестве и развитии, а также на многосторонности и диверсификации внешних связей, одновременно придерживаясь оборонной политики «четырёх нет». Вьетнам придаёт большое значение отношениям с США и стремится к дальнейшему укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства ради интересов народов двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире. В ближайшее время стороны должны продолжать активизировать обмен делегациями на всех уровнях, тем самым укрепляя политическое доверие и создавая импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Премьер-министр подчеркнул, что экономико-торговое сотрудничество является важнейшей опорой отношений между Вьетнамом и США. Он предложил США активизировать сотрудничество с Вьетнамом в области передачи технологий и цифровой трансформации, а также в ближайшее время признать за Вьетнамом статус страны с рыночной экономикой и исключить Вьетнам из списков стран с ограничениями на экспорт высоких технологий (D1, D3).
Он выразил уверенность, что стороны в скором времени завершат переговоры по соглашению о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, что создаст стабильную основу для деловой среды и принесёт практическую пользу бизнес-сообществам двух стран.
Премьер-министр отметил, что сотрудничество в преодолении последствий войны имеет особое значение, способствуя укреплению доверия, примирению и взаимопониманию, высоко оценил последовательные усилия Посла Марка Кнаппера и предложил продолжать активизацию сотрудничества в этой сфере.
По международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, Премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права, урегулирования споров мирными средствами, а также призвал США продолжать поддерживать позицию АСЕАН по региональным вопросам и усилия по поддержанию мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в регионе в соответствии с международным правом.
Со своей стороны Посол США Марк Кнаппер выразил удовлетворение тем, что стал свидетелем всё более содержательного и всестороннего развития отношений между двумя странами во всех областях, которые продолжают служить образцом в международных отношениях, а также поблагодарил Премьер-министра Фам Минь Тьиня за поддержку развития двусторонних связей.
Посол разделил оценки и предложения Премьер-министра и согласился с тем, что сторонам необходимо и далее расширять сотрудничество в ключевых сферах, таких как политико-дипломатическая деятельность, безопасность и оборона, торговля и инвестиции, энергетика, гуманитарная сфера и преодоление последствий войны, наука и технологии, подготовка высококвалифицированных кадров и других.
Посол выразил уверенность, что Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и США будет и впредь неуклонно укрепляться, и подтвердил, что в любом качестве продолжит оставаться другом Вьетнама и вносить вклад в развитие отношений между двумя странами.