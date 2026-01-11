Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла США во Вьетнаме по случаю его прощального визита

Во второй половине дня 10 января Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Соединённых Штатов Америки (США) во Вьетнаме Марка Кнаппера, прибывшего с прощальным визитом по случаю завершения срока своей дипломатической миссии.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла США во Вьетнаме Марка Кнаппера по случаю его прощального визита. Фото: ВИА  
На встрече Премьер-министр поздравил Посла Марка Кнаппера с успешным сроком работы во Вьетнам. Он высоко оценил тесную координацию Посла и Посольства США, которая способствовала важным вехам двусторонних отношений за последние четыре года, прежде всего повышению их уровня до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что создало прочную основу для выхода отношений двух стран на новый этап развития.

Премьер-министр вновь подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит независимую, самостоятельную, самодостаточную внешнюю политику, основанную на мире, дружбе, сотрудничестве и развитии, а также на многосторонности и диверсификации внешних связей, одновременно придерживаясь оборонной политики «четырёх нет». Вьетнам придаёт большое значение отношениям с США и стремится к дальнейшему укреплению Всеобъемлющего стратегического партнёрства ради интересов народов двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире. В ближайшее время стороны должны продолжать активизировать обмен делегациями на всех уровнях, тем самым укрепляя политическое доверие и создавая импульс для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Премьер-министр подчеркнул, что экономико-торговое сотрудничество является важнейшей опорой отношений между Вьетнамом и США. Он предложил США активизировать сотрудничество с Вьетнамом в области передачи технологий и цифровой трансформации, а также в ближайшее время признать за Вьетнамом статус страны с рыночной экономикой и исключить Вьетнам из списков стран с ограничениями на экспорт высоких технологий (D1, D3).

Он выразил уверенность, что стороны в скором времени завершат переговоры по соглашению о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле, что создаст стабильную основу для деловой среды и принесёт практическую пользу бизнес-сообществам двух стран.

Премьер-министр отметил, что сотрудничество в преодолении последствий войны имеет особое значение, способствуя укреплению доверия, примирению и взаимопониманию, высоко оценил последовательные усилия Посла Марка Кнаппера и предложил продолжать активизацию сотрудничества в этой сфере.

По международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, Премьер-министр подчеркнул необходимость соблюдения Устава ООН и норм международного права, урегулирования споров мирными средствами, а также призвал США продолжать поддерживать позицию АСЕАН по региональным вопросам и усилия по поддержанию мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в регионе в соответствии с международным правом.

Со своей стороны Посол США Марк Кнаппер выразил удовлетворение тем, что стал свидетелем всё более содержательного и всестороннего развития отношений между двумя странами во всех областях, которые продолжают служить образцом в международных отношениях, а также поблагодарил Премьер-министра Фам Минь Тьиня за поддержку развития двусторонних связей.

Посол разделил оценки и предложения Премьер-министра и согласился с тем, что сторонам необходимо и далее расширять сотрудничество в ключевых сферах, таких как политико-дипломатическая деятельность, безопасность и оборона, торговля и инвестиции, энергетика, гуманитарная сфера и преодоление последствий войны, наука и технологии, подготовка высококвалифицированных кадров и других.

Посол выразил уверенность, что Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и США будет и впредь неуклонно укрепляться, и подтвердил, что в любом качестве продолжит оставаться другом Вьетнама и вносить вклад в развитие отношений между двумя странами.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Премьер-министр: Вьетнамское телевидение обеспечивает своевременное информирование, повышает качество и активно продвигает трансформацию

Глава правительства потребовал от Вьетнамского телевидения реализовывать девиз: «Единство и сплочённость - преодоление трудностей и подъём - инновации и креативность - профессионализм и эффективность - всесторонний прорыв - доверие народа - симпатии друзей - повышение бренда».
ПОДРОБНЕЕ

Top