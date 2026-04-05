НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Кувейта во Вьетнаме

4 апреля Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Кувейта во Вьетнаме Юсефа Ашура Аль-Саббаха для обсуждения мер по продвижению стратегического партнёрства, а также сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности между двумя странами.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Кувейта во Вьетнаме Юсефа Ашура Аль-Саббаха. (Фото: ВИА)
На встрече Премьер-министр Правительства подтвердил, что Вьетнам неизменно высоко оценивает отношения с Кувейтом. Напомнив о результатах успешного телефонного разговора с Премьер-министром Кувейта шейхом Ахмедом Ас-Абдуллой Аль-Сабахом в начале марта, он предложил сторонам тесно координировать усилия для конкретизации достигнутых договорённостей, особенно в вопросах обеспечения безопасности вьетнамских граждан в Кувейте и реализации Плана действий на период 2026–2030 годов с диверсификацией направлений сотрудничества. По этому случаю Премьер-министр передал тёплые приветствия Генерального секретаря То Лама и руководителей Вьетнама Его Величеству Эмиру и руководству Кувейта, а также пригласил Премьер-министра Кувейта посетить Вьетнам с официальным визитом в 2026 году.

В связи со сложным развитием ситуации на Ближнем Востоке Премьер-министр выразил обеспокоенность негативным воздействием на безопасность и стабильность мировых экономических и энергетических рынков. Он подчеркнул неизменную позицию Вьетнама о том, что все споры должны решаться мирными средствами, путём диалога на основе международного права, и выразил надежду на скорейшее восстановление мира в регионе.

В сфере экономического сотрудничества Премьер-министр предложил продолжить активизацию взаимодействия, в том числе за счёт ускорения переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также углубления связей между предприятиями двух стран. Он также предложил Кувейту тесно сотрудничать в обеспечении энергетической безопасности для преодоления текущих вызовов, способствуя стабильности производства и жизни населения.

Посол Кувейта отметил, что Эмир и руководство Кувейта высоко оценивают официальный визит Премьер-министра Правительства Фам Минь Тьиня в Кувейт в ноябре 2025 года и, в особенности, повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства, что стало важным этапом в развитии связей между двумя странами. Он сообщил, что профильные министерства и ведомства обеих стран активно и эффективно реализуют достигнутые по итогам визита договорённости. В текущих условиях, по словам посла, Кувейт уже сотрудничает и продолжит тесное взаимодействие с Вьетнамом в сфере обеспечения энергетической безопасности, одновременно предпринимая усилия по оказанию необходимой поддержки гражданам Кувейта и иностранцам, проживающим в стране, включая вьетнамских граждан. Посол также подтвердил готовность активно выступать связующим звеном, содействуя расширению присутствия кувейтских энергетических групп и инвестиционных фондов во Вьетнаме, тем самым способствуя дальнейшему развитию стратегического партнёрства между двумя странами на более содержательной, эффективной и доверительной основе.

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Китая во Вьетнаме

Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь выразил надежду, что обе страны продолжат укреплять солидарность, усиливать доверие, развивать всестороннее сотрудничество и взаимно поддерживать друг друга в совместном развитии.
