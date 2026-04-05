Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Кувейта во Вьетнаме Юсефа Ашура Аль-Саббаха.





В связи со сложным развитием ситуации на Ближнем Востоке Премьер-министр выразил обеспокоенность негативным воздействием на безопасность и стабильность мировых экономических и энергетических рынков. Он подчеркнул неизменную позицию Вьетнама о том, что все споры должны решаться мирными средствами, путём диалога на основе международного права, и выразил надежду на скорейшее восстановление мира в регионе.





В сфере экономического сотрудничества Премьер-министр предложил продолжить активизацию взаимодействия, в том числе за счёт ускорения переговоров по соглашению о свободной торговле между Вьетнамом и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также углубления связей между предприятиями двух стран. Он также предложил Кувейту тесно сотрудничать в обеспечении энергетической безопасности для преодоления текущих вызовов, способствуя стабильности производства и жизни населения.





Посол Кувейта отметил, что Эмир и руководство Кувейта высоко оценивают официальный визит Премьер-министра Правительства Фам Минь Тьиня в Кувейт в ноябре 2025 года и, в особенности, повышение двусторонних отношений до уровня стратегического партнёрства, что стало важным этапом в развитии связей между двумя странами. Он сообщил, что профильные министерства и ведомства обеих стран активно и эффективно реализуют достигнутые по итогам визита договорённости. В текущих условиях, по словам посла, Кувейт уже сотрудничает и продолжит тесное взаимодействие с Вьетнамом в сфере обеспечения энергетической безопасности, одновременно предпринимая усилия по оказанию необходимой поддержки гражданам Кувейта и иностранцам, проживающим в стране, включая вьетнамских граждан. Посол также подтвердил готовность активно выступать связующим звеном, содействуя расширению присутствия кувейтских энергетических групп и инвестиционных фондов во Вьетнаме, тем самым способствуя дальнейшему развитию стратегического партнёрства между двумя странами на более содержательной, эффективной и доверительной основе.