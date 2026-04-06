Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Посла Китая во Вьетнаме Хэ Вэя. (Фото: ВИА)



Во второй половине дня 5 апреля в Резиденции Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Китая во Вьетнаме Хэ Вэя.





На встрече Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь передал тёплые приветы и наилучшие пожелания от Генерального секретаря То Лама, Президента государства Лыонг Кыонга, Председателя Национального собрания Чан Тхань Маня, Постоянного члена Секретариата Чан Кам Ту, а также от себя лично товарищу Генеральному секретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину, Премьеру Государственного совета Ли Цяну и другим руководящим товарищам Китая; поздравил Китай с успешным проведением в последнее время «двух сессий» 2026 года и успешным завершением 14-го пятилетнего плана.





В атмосфере дружбы, искренности и открытости Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь и Посол Китая Хэ Вэй обсудили позитивные достижения в развитии вьетнамско-китайских отношений за прошедший период, среди которых укрепление политического доверия, регулярные контакты на высоком уровне, динамичный рост сотрудничества в торговле, инвестициях и туризме, а также активизация межрегионального сотрудничества и народных обменов в рамках «Года гуманитарных обменов Вьетнам – Китай 2025».





Подчеркнув традиционную дружбу и неизменный курс Партии, Государства и Правительства Вьетнама на приоритетное развитие дружественных и кооперационных отношений с Китаем, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь выразил надежду, что обе страны продолжат укреплять солидарность, усиливать доверие, развивать всестороннее сотрудничество и взаимно поддерживать друг друга в совместном развитии.





Посол Хэ Вэй передал тёплые приветы от Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина, Премьера Ли Цяна, Председателя Постоянного комитета ВСНП Чжао Лэцзи, Председателя Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунина Генеральному секретарю То Ламу и другим руководителям Вьетнама; тепло поздравил Вьетнам с важными достижениями в развитии за последние 5 лет под руководством Коммунистической партии Вьетнама и благодаря решительному и эффективному управлению Правительства и Премьер-министра. Посол выразил благодарность и высоко оценил преданность и значительный вклад Премьер-министра Фам Минь Тьиня в развитие двусторонних отношений.





Относительно сотрудничества в предстоящий период Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь предложил сторонам активизировать усилия по развитию двусторонней торговли в направлении сбалансированности, устойчивости и здорового роста; максимально открыть рынок для вьетнамской сельскохозяйственной и животноводческой продукции; добиться прорыва в развитии стратегической инфраструктурной связности, уделяя приоритетное внимание железнодорожному сотрудничеству для соединения двух стран с Юго-Восточной Азией, Центральной Азией и Европой; активнее продвигать сотрудничество в области энергетики, финансов и банковской сферы; расширять взаимодействие в культуре и туризме, создавая благоприятные условия для взаимных поездок граждан.





Выразив согласие и высоко оценив указанные направления, Посол Хэ Вэй подчеркнул, что Партия и Государство Китая придают большое значение и отводят приоритетное место отношениям с Вьетнамом в своей политике добрососедства; готовы совместно с Вьетнамом поддерживать регулярные стратегические контакты на высоком уровне, углублять практическое сотрудничество во всех сферах, способствуя выводу отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства и китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение на новый уровень развития.