Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Индонезии во Вьетнаме

Премьер-министр отметил, что потенциал двустороннего сотрудничества остаётся значительным, и предложил сторонам активно продвигать и конкретизировать результаты визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Индонезию в марте 2025 года. В частности, продолжать укреплять политическое доверие, усиливать солидарность, сотрудничество и диалог между двумя странами, а также вносить вклад в развитие реального и эффективного сотрудничества в рамках АСЕАН; активно реализовывать достигнутые договорённости и существующие механизмы взаимодействия в духе «сказано — значит сделано, взято обязательство — значит выполнено».





Премьер-министр предложил Индонезии создавать благоприятные условия для доступа вьетнамских товаров на индонезийский рынок; активизировать сотрудничество в индустрии халяль; эффективно реализовывать взаимодействие в сфере рыболовства, координировать и поддерживать Вьетнам в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом; развивать сотрудничество между регионами, а также в сферах образования, подготовки кадров, туризма, культурного обмена и народной дипломатии.





Обсуждая международные и региональные вопросы, Премьер-министр подчеркнул важность поддержания мира, безопасности, стабильности, а также свободы судоходства и авиации в Южно-Китайском море; необходимости мирного урегулирования споров без угрозы применения силы или её использования, в соответствии с нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Он предложил обеим странам совместно с другими государствами в полной мере выполнять Декларацию о поведении сторон в Восточном море (DOC) и продвигать переговоры по эффективному и действенному Кодексу поведения (COC), соответствующему международному праву.





Анализируя текущую ситуацию и задачи развития, Премьер-министр предложил укреплять взаимосвязанность между людьми и экономиками двух стран, развивать «зелёные» и цифровые связи, формировать общие базы данных; особое внимание уделить сотрудничеству в обеспечении энергетической безопасности, включая развитие энергосистемы АСЕАН, предотвращение разрывов в цепочках поставок энергоресурсов, особенно угля.