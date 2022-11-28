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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Дании

Во второй половине дня 28 ноября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Дании Николая Притца по случаю вступления в должность во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Дании. Фото: ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение дружбе и сотрудничеству с Данией и высоко ценит обширное сотрудничество между двумя странами за последнее время, особенно после того, как две страны установили Всеобъемлющее партнерство в 2013 г. Премьер-министр высоко оценил результаты недавнего визита во Вьетнам наследного принца Дании Фредерика, в ходе которого было подписано множество соглашений о сотрудничестве в области «зеленого» роста, возобновляемой энергии и эффективного энергопотребления, поприветствовал ратификацию датским парламентом Соглашения о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом (EVIPA).

Премьер-министр Вьетнама выразил удовлетворение положительным ростом двустороннего товарооборота за первые девять месяцев 2022 года, который достиг 554 млн долларов США, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, инвестиции датских предприятий во Вьетнаме резко возросли благодаря проекту фабрики игрушек с нулевым выбросом углерода Lego стоимостью более 1 миллиарда долларов США в Биньзыонге, открывавшей тренд зеленого сотрудничества между двумя сторонами.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил сторонам усилить обмен делегациями на всех уровнях, тесно координировать свои действия на региональных и международных форумах, особенно в рамках ООН, АСЕАН - ЕС.

Выразив честь занять должность посла во Вьетнаме, важном партнере Дании в регионе, посол Николай Притц подчеркнул, что двусторонние торгово-экономические и инвестиционные отношения являются приоритетным направлением его деятельности во Вьетнаме.

Посол подчеркнул твердую приверженность двух стран устойчивому развитию, построению экономики замкнутого цикла и зеленому росту, а также реагированию на изменение климата, что является основой для содействия созданию стратегического зеленого Партнерства, создающего новую основу и ориентацию для двусторонних сотрудничество в будущем. Он также информировал, что крупные датские корпорации очень заинтересованы и готовы участвовать в крупных ветроэнергетических проектах во Вьетнаме. Дания готова делиться управленческим опытом и обучать человеческие ресурсы, помогая Вьетнаму стать центром снабжения для оффшорной ветроэнергетики во всем регионе.

По региональным вопросам стороны обменом мнениями подтвердили центральную роль АСЕАН в регионе и сошлись о важности поддержания мира, стабильности, безопасности и свободы морского и воздушного транспорта в Восточном море, мирного урегулирования споров на основе международных прав, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

ВИА/ИЖВ

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