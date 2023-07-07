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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял посла Брунея
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам будет тесно сотрудничать с послом и создавать благоприятные условия для выполнения ею своих задач, способствуя тем самым существенному и эффективному развитию двусторонних связей.
Он предположил, что во время своего пребывания в должности посол будет работать с соответствующими ведомствами как Вьетнама, так и Брунея над активизацией обмена визитами на всех уровнях, укреплением двусторонней координации на многосторонних форумах и продвижением реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран, включая план действий по реализации соглашения всеобъемлющее партнерство на период 2023-2027 годов с акцентом на четыре важные области, а именно нефть и газ, химикаты, халяльные продукты питания, туризм и обмен между людьми.
Премьер-министр также попросил брунейскую сторону облегчить импорт вьетнамских товаров для более сбалансированного и разнообразного развития двусторонней торговли и создать более благоприятные условия для вьетнамских фирм для сотрудничества с Брунеем, особенно в потенциальных нефтегазовых проектах.
Он призвал к дальнейшему развитию культурного и образовательного сотрудничества между двумя странами и предложил Брунею продолжать предоставлять стипендии вьетнамским студентам.
Посол Брунея пообещала работать над развитием сотрудничества между двумя странами и эффективным выполнением двусторонних соглашений.
Обе стороны с радостью отметили положительные результаты двустороннего сотрудничества по всем аспектам. В частности, экономические связи стремительно развиваются: в 2022 году двусторонняя торговля достигла 700 млн. долл. США, а во Вьетнаме будет реализовано 157 действующих проектов Брунея на сумму 970 млн. долл. США.
Обсуждая региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, стороны договорились продолжать координацию действий со странами АСЕАН для поддержания единства блока и его центральной роли в региональных вопросах, включая вопрос Восточного моря, содействовать реализации Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и работать над скорейшим завершением доработки содержательного и эффективного Кодекса поведения (COC) в соответствии с международным правом и Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.