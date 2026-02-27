Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Посла Бельгии во Вьетнаме

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Посла Королевства Бельгия во Вьетнаме Карла Ван ден Боссхе. Фото: ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил позитивную динамику вьетнамско-бельгийских отношений в последнее время, особо отметив весьма успешный государственный визит во Вьетнам Короля и Королевы Бельгии в апреле 2025 года, а также то, что рамки Стратегического партнерства в области сельского хозяйства реализуются эффективно и приносят практические результаты.

Подтвердив, что Вьетнам всегда рассматривает Бельгию как важного партнера в ЕС, Премьер-министр предложил сторонам продолжать укреплять политическое доверие за счет активизации обмена делегациями на различных уровнях и по разным каналам, повышать эффективность двусторонних механизмов сотрудничества, а также тесно координировать действия на международных форумах и в международных организациях. Одновременно стороны продолжат поддерживать и продвигать взаимодействие в традиционных сферах, таких как оборона и безопасность, культура, образование и подготовка кадров, противодействие изменению климата, туризм, а также расширят сотрудничество на стратегические направления, включая науку и технологии, полупроводниковые чипы, транспорт и логистику.

Что касается экономического сотрудничества, Премьер-министр Правительства предложил Бельгии в ближайшее время ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом-ЕС (EVIPA), а также поддержать усилия по тому, чтобы Европейская комиссия сняла «желтую карточку» ННН-промысла в отношении вьетнамской рыбной продукции. Он призвал бельгийские предприятия активизировать инвестиции во Вьетнам и предложил Бельгии продолжить предоставление безвозмездной финансовой помощи, прежде всего для проектов в сфере образования и подготовки кадров, профессионального обучения, здравоохранения, охраны окружающей среды, а также для работы по преодолению последствий войны.

По этому случаю Премьер-министр Вьетнама вновь выразил благодарность Палате представителей Бельгии за принятие в октябре 2023 года резолюции о поддержке жертв агента «оранж» во Вьетнаме, что способствовало активизации помощи со стороны международного сообщества по данному вопросу. Он также высоко оценил внимание Бельгии к проектам по очистке и дезактивации окружающей среды, а в более широком плане к содействию социально-экономическому развитию и развитию инфраструктуры в отдельных регионах Вьетнама.

Посол Карл Ван Ден Боссхе подтвердил, что Бельгия неизменно рассматривает Вьетнам как приоритетного партнера в регионе и готова сопровождать Вьетнам в реализации целей социально-экономического развития, включая преодоление последствий войны. Он подчеркнул, что Бельгия является единственной страной, принявшей резолюцию о поддержке жертв агента «оранж», и подтвердил приверженность оказанию помощи Вьетнаму в проведении работ по дезактивации, а также в поддержке пострадавших.

Посол Бельгии также выразил высокую оценку организации и итогов XIV съезда Партии, особо отметив исторические достижения, которых Вьетнам добился в последние годы, а также цели развития, намеченные на предстоящий период.

Высоко оценив решение Вьетнама повысить уровень отношений с ЕС до всеобъемлющего стратегического партнерства, что, в свою очередь, позволит еще больше укрепить сотрудничество со странами - членами ЕС, включая Бельгию, Посол Бельгии выразил согласие с тем, что обеим сторонам следует и далее активизировать взаимодействие в традиционных областях и расширять его на направления, в которых Бельгия обладает сильными сторонами, а Вьетнам имеет потребности, чтобы вывести двусторонние отношения на более глубокий и эффективный уровень.

По этому случаю Посол Карл Ван Ден Боссхе выразил благодарность Премьер-министру Фам Минь Тьиню за постоянное внимание и личные указания, а также министерствам, ведомствам и местным органам власти Вьетнама за активную координацию в последнее время при развертывании мероприятий и проектов, направленных на продвижение многопланового сотрудничества между Вьетнамом и Бельгией.