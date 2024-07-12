Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял покидающего свой пост посла Китая во Вьетнаме

11 июля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил прием в честь посла Китая Сюн Бо, который приехал попрощаться с ним перед окончанием срока своих полномочий.
  11 июля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил прием в честь посла Китая Сюн Бо, который приехал попрощаться с ним перед окончанием срока своих полномочий. Фото: ВИА  
Поздравляя посла Сюн Бо с успешным завершением срока его полномочий во Вьетнаме, премьер-министр Вьетнама высоко оценил активный и важный вклад посла в развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, особенно его усилия по продвижению и организации многочисленных визитов высокопоставленных лидеров двух партий и стран, в частности, визита в Китай генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в октябре 2022 года и поездки во Вьетнам генерального секретаря партии, председателя Си Цзиньпина в декабре 2023 года. Сотрудничество между двумя странами во всех сферах принесли важные и практические результаты.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам и Китай остаются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, а китайские инвестиции в страны Юго-Восточной Азии резко возросли.

Премьер-министр также отметил сотрудничество в области туризма и обмены между людьми между двумя странами: число вьетнамских студентов в Китае удвоилось по сравнению с показателем пятилетней давности.

На приеме стороны всесторонне обсудили меры по дальнейшей эффективной реализации и конкретизации совместных деклараций высокого уровня между Вьетнамом и Китаем, совместному продвижению усилий по строительству Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Глава вьетнамского правительства предложил властям двух сторон тесно координировать действия и оперативно реализовать содержание, согласованное двумя сторонами во время недавнего участия премьер-министра Фам Минь Тьиня для участия в совещании ВЭФ Далянь 2024 г. и деловой поездки в Китай.

Он также предложил продолжать укреплять политическое доверие и поддерживать регулярные обмены на высоком уровне, усиливать обмены и сотрудничество по каналам Партии, Правительства, Парламента, Отечественного фронта, в областях дипломатии, обороны, общественной безопасности и между местностями, успешно организовать 16-е заседание Вьетнамско-китайского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству, продвигать практическое сотрудничество в различных областях...

В свою очередь, посол Сюн Бо поблагодарил Партию, Государство и народ Вьетнама, поблагодарил Премьер-министра и Правительство, министерства, ведомства и местности Вьетнама за того, что создали ему благоприятные условия для успешного выполнения его задач.

Посол Китая подтвердил, что продолжит продвигать свою роль моста, содействующего реализации министерствами и местностями двух стран общего понимания высокопоставленных руководителей, вносить вклад в непрерывное развитие отношений между двумя странами во всеобъемлющем и углубленном направлении, а также активно способствовать строительству Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.

Что касается морских вопросов, то премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы стороны соблюдали важное общее понимание высокопоставленных руководителей и Соглашение об основных принципах, регулирующих разрешение морских вопросов между Вьетнамом и Китаем, международное право, особенно Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года, продолжать повышать роль механизмов переговоров по морским вопросам, регулировать ситуацию на море в соответствии с новой позицией двусторонних отношений.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

В рамках государственного визита в Камбоджу во второй половине дня 12 июля президент Вьетнама То Лам провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.
ПОДРОБНЕЕ

Top