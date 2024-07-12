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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял покидающего свой пост посла Китая во Вьетнаме
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам и Китай остаются крупнейшими торговыми партнерами друг друга, а китайские инвестиции в страны Юго-Восточной Азии резко возросли.
Премьер-министр также отметил сотрудничество в области туризма и обмены между людьми между двумя странами: число вьетнамских студентов в Китае удвоилось по сравнению с показателем пятилетней давности.
На приеме стороны всесторонне обсудили меры по дальнейшей эффективной реализации и конкретизации совместных деклараций высокого уровня между Вьетнамом и Китаем, совместному продвижению усилий по строительству Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Глава вьетнамского правительства предложил властям двух сторон тесно координировать действия и оперативно реализовать содержание, согласованное двумя сторонами во время недавнего участия премьер-министра Фам Минь Тьиня для участия в совещании ВЭФ Далянь 2024 г. и деловой поездки в Китай.
Он также предложил продолжать укреплять политическое доверие и поддерживать регулярные обмены на высоком уровне, усиливать обмены и сотрудничество по каналам Партии, Правительства, Парламента, Отечественного фронта, в областях дипломатии, обороны, общественной безопасности и между местностями, успешно организовать 16-е заседание Вьетнамско-китайского руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству, продвигать практическое сотрудничество в различных областях...
В свою очередь, посол Сюн Бо поблагодарил Партию, Государство и народ Вьетнама, поблагодарил Премьер-министра и Правительство, министерства, ведомства и местности Вьетнама за того, что создали ему благоприятные условия для успешного выполнения его задач.
Посол Китая подтвердил, что продолжит продвигать свою роль моста, содействующего реализации министерствами и местностями двух стран общего понимания высокопоставленных руководителей, вносить вклад в непрерывное развитие отношений между двумя странами во всеобъемлющем и углубленном направлении, а также активно способствовать строительству Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение.
Что касается морских вопросов, то премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы стороны соблюдали важное общее понимание высокопоставленных руководителей и Соглашение об основных принципах, регулирующих разрешение морских вопросов между Вьетнамом и Китаем, международное право, особенно Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года, продолжать повышать роль механизмов переговоров по морским вопросам, регулировать ситуацию на море в соответствии с новой позицией двусторонних отношений.