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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял мэра Вьентьяна Ацапхангтонга Сифандоне
Премьер-министр подтвердил, что Партия и государство Вьетнама всегда отдают высший приоритет поддержанию и развитию уникальных отношений «кровных братьев и близких друзей» между двумя странами и всегда поддерживают, создавая благоприятные условия для развития сотрудничества между населенными пунктами, в том числе между Ханоем и Вьентьяном.
Чтобы продолжать развивать и углублять великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя странами, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к парторганизации, властям и народу Ханоя и Вьентьяна координировать разработку плана по конкретизации соглашение на высоком уровне между двумя странами, Стратегии сотрудничества между двумя правительствами на период 2021-2030 годов и Двустороннего соглашения о сотрудничестве на 2021-2025 годы; организовать реализацию содержаний, подписанных в Меморандумах о сотрудничестве.
Обе стороны продолжают тесно координировать свои действия, поддерживать обмен делегациями на всех уровнях, опытом в области управления и администрирования развития столицы, а также обмен между людьми, содействовать внешнеполитической деятельности между ассоциациями и союзами обеих сторон, такими как Союз женщин и Союз молодежи, укрепить стратегические инфраструктурные связи, включая скоростную автомагистраль Ханой-Вьентьян и железную дорогу, соединяющую порт Вунганг (Хатинь, Вьетнам) со столицей Вьентьян.
Мэр Вьентьяна Ацапхангтонг Сифандоне почтительно поблагодарил премьер-министра Фам Минь Тьиня за прием, информировал премьер-министра о результатах сотрудничества между Ханоем и Вьентьяном за последнее время, а также программе и результатах визита. Согласившись с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, мэр Вьентьяна заявил, что две столицы будет активно обмениваться делегациями на всех уровнях для укрепления и развития сотрудничества и развития дружбы, организовать подписание соглашений и реализовать эффективные программы сотрудничества во многих областях, таких как транспортная инфраструктура, образование, инвестиции, торговля, культура, туризм, обмены между людьми...
По этому случаю Ацапхангтонг Сифандоне передал самые теплые пожелания и поздравления от премьер-министра Лаоса Сонексай Сифандоне премьер-министру Фам Минь Тьиню. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также направил поздравления и пожелания здоровья генеральному секретарю Народно-революционной партии Лаоса, президенту Лаоса Тонглоуну Сисулиту, премьер-министру Сонексаю Сифандоне, председателю Национального собрания Сайсомфону Пхомвихану и руководителям, бывшим высшим руководителям партии, государства и Национального собрания Лаоса.