Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра юстиции Лаоса Файви Сибуалифа. Фото: ВИА Во второй половине дня 22 августа в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра юстиции Лаоса Файви Сибуалифа, возглавляющего делегацию Министерства юстиции Лаоса в рабочем визите во Вьетнаме.

Премьер-министр высоко оценил итоги переговоров между двумя министерствами юстиции Вьетнама и Лаоса, отметил, что министерства юстиции двух стран успешно организуют празднование 40-летия судебно-правового сотрудничества и 5-ю расширенную конференцию по правосудию провинций у вьетнамско-лаосской границы, способствуя успеху празднования Года солидарности и дружбы Лаос-Вьетнам-2022.

Премьер-министр напомнил о важной исторической вехе, создавшей прорыв в сотрудничестве между двумя странами, когда в феврале 2019 года в ходе официального визита Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в Лаосскую Народно-Демократическая Республика две страны договорились о переходе от отношений «традиционной дружбы» к отношениям «большой дружбы».

Премьер-министр Фам Минь Тьинь почтительно передал сердечные приветствия товарищам и братьям руководителям лаосской партии и государства, проинформировав их об основных особенностях социально-экономической ситуации во Вьетнаме.

Премьер-министр высоко оценил результаты правового и судебного сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом за последние 40 лет, подтвердив готовность Вьетнама и впредь поддерживать Лаос в области права и правосудия, особенно в развитии сотрудничества, обучении человеческих ресурсов, обмене опытом в совершенствовании институты, строящие социалистическое правовое государство, предложила двум министрам изучить конкретный, подходящий и эффективный способ реализации.

Премьер-министр также предложил сторонам тесно сотрудничать и активно решать общие проблемы, связанные с национальностью людей, проживающих вблизи общей границы двух стран, продолжать поддерживать друг друга на многосторонних и региональных юридических форумах.

Министр юстиции Лаоса Файви Сибуалифа подтвердил, что Лаос всегда придает большое значение и желает сохранять, развивать большую дружбу и особую солидарность между Лаосом и Вьетнамом во всех областях, принося пользу народам каждой страны.

Министр Файви Сибуалифа поблагодарил партию, государство и народ Вьетнама за то, что они всегда оказывали Лаосу большую, своевременную и эффективную поддержку и помощь, в том числе в области права и правосудия. Рассказывая об итогах визита и работы во Вьетнаме, он отметил, что будет активно претворять в жизнь указания и договоренности высших руководителей двух стран о правовом и судебном сотрудничестве, способствуя укреплению особой дружбы и солидарности, которые разделяют лидеры партий, государств и народов, упорно трудиться над культивированием тесных отношений.



