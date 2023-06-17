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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра юстиции Кубы Оскара Мануэля Сливера Мартинеса
Премьер-министр поздравил Кубу с успешным проведением всеобщих выборов. Через министра Оскара Мануэля Сливера Мартинеса Фам Минь Тьинь направил приветствие от генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, президента Во Ван Тхыонга и председателя Национального собрания и личного себя Раулю Кастро, первому секретарю - президенту Кубы Мигелю Диаса-Канелю, премьер-министру Мануэлю Марреро Крузу, председателю Национального собрания Эстебану Ласо Эрнандесу и другим партийным и государственным руководителям Кубы.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам всегда желает углубить тесную братскую солидарность, доверие и образцовую лояльность между двумя странами, разделять трудности, через которые проходит Куба; уверен, что под мудрым руководством Коммунистической партии Кубы во главе с товарищем Мигелем Диасом Канелем кубинский народ обязательно преодолеет все трудности и вызовы и одержит большие победы в своем благородном деле.
Премьер-министр поздравил итоги переговоров между министрами юстиции двух стран, приветствовал предложение Министерства юстиции Вьетнама о создании проекта технической помощи для Министерства юстиции Кубы в области законодательства, чтобы удовлетворить потребности Кубы в реализации Конституции 2019 года. Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам готов поделиться с Кубой опытом в своем процессе обновления, включая создание и совершенствование системы законов.
Информируя министра юстиции Кубы о внешней политике и социально-экономическом развитии Вьетнама, премьер-министр подтвердил, что вьетнамское правительство всегда создает благоприятные условия для обмена и взаимопомощи между министерствами и ведомствами, в том числе министерством юстиции, в правовой и судебной работе. Премьер-министр хотел, чтобы отношения сотрудничества между министерствами юстиции двух стран были образцовыми, предметными и эффективными, отвечающими ожиданиям правительств двух стран, особенно в отношении подготовки кадров.
Глава вьетнамского правительства предложил сторонам продолжать поддерживать друг друга в международных организациях и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций, Движении неприсоединения и т. д., праздновании 50-летия визита президента Фиделя Кастро в Освободительную зону Южного Вьетнама (сентябрь 1963 г. - сентябрь 2023 г.).
Передав приветствия и наилучшие пожелания от премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круза премьер-министру Фам Минь Тьинью, Оскар Мануэль Сливера Мартинес поблагодарил и выразил честь быть принят премьер-министром. Министр Кубы подтвердил, что Куба всегда придает большое значение особым, традиционным, дружественным и многогранным отношениям с Вьетнамом, поблагодарил за беспристрастную, прозрачную и щедрую поддержку для Кубы со стороны вьетнамской Партии, государства и народа, включая сотрудничество и помощь в области правосудия и законотворчества.
Министр Оскар Мануэль Сливера Мартинес полностью согласился с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиньем, выразив надежду, что Вьетнам будет и впредь поддерживать и продвигать укрепление сотрудничества и поддержки Кубы в работе по законодательству и судебной системе, особенно в области применения информационных технологий, цифровой трансформации, подготовки кадров…. Министерство юстиции Кубы продолжит тесную координацию с вьетнамскими министерствами, ведомствами и агентствами для эффективной реализации идей, упомянутых премьер-министром Фам Минь Тьинем.