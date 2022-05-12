Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра финансов США. (Фото: ВИА)

На встрече премьер-министр оценил, что на основе всестороннего партнерства между Вьетнамом и США сотрудничество между двумя странами в экономике, торговле, финансах и валюте получило положительное развитие в последние годы.

Он подчеркнул, что Вьетнам желает построить независимую, самостоятельную экономику с устойчивым развитием и глубокой интеграцией, поэтому макроэкономическая стабильность играет очень важную роль.

По этому случаю премьер-министр поблагодарил Соединенные Штаты за сотрудничество и поддержку в управлении и стабилизации валютного рынка, способствуя макроэкономической стабильности Вьетнама.

Премьер-министр также рассказал министру финансов США о сложном воздействии на экономику глобальных колебаний в регионе, таких как стратегическая конкуренция, эпидемии, изменение климата, вооруженные конфликты.

Премьер-министр сказал, что для ответа необходим глобальный подход, отстаивающий интернационализм и многосторонность, со сбалансированным и справедливым направлением. В то же время каждой стране необходимо построить независимую и самодостаточную экономику, основанную на собственных внутренних ресурсах и сильных сторонах.

В ходе этого процесса премьер-министр предложил правительству США и Министерству финансов США поддерживать и тесно сотрудничать с Вьетнамом в экономическом развитии и решении глобальных проблем, включая энергетический переход, а также выполнять обязательства, данные на COP26, сотрудничать в создании региональных экономических механизмов, стабилизировать торговые отношения и цепочки поставок.

Премьер-министр выразил пожелание, чтобы США поделились своим опытом в развитии финансового рынка, особенно фондового рынка, и рынка недвижимости здоровым, безопасным и прозрачным образом, способствуя макроэкономической стабильности.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уважение и стремление к углублению торгово-экономических и инвестиционных отношений между двумя странами, включая банковское и финансовое сотрудничество.

Г-жа Йеллен особенно высоко оценила точку зрения Вьетнама на гибкое управление обменным курсом, соответствующее цели контроля инфляции и стабилизации макроэкономики.

Министр подтвердил, что Соединенные Штаты будут через глобальные и региональные финансовые учреждения координировать свои действия с развитыми странами для поддержки развивающихся стран, включая Вьетнам, в целях развития инфраструктуры, инфекционных заболеваний и перехода к чистой энергетике, принимая на себя твердые обязательства по борьбе с изменением климата.

Соединенные Штаты готовы поделиться опытом и поддержать Вьетнам в наращивании потенциала и механизмов для эффективного развития рынков капитала и недвижимости.



