НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра труда и социального обеспечения Лаоса Фосая Саясона
Благодарив Фам Минь Тьиня за уделённое время для встречи, министр Фосай Саясон выразил признательность за внимание и поддержку в сотрудничестве между Министерством внутренних дел Вьетнама и Министерством труда и социальной защиты Лаоса, а также за вклад в укрепление прекрасных отношений между двумя странами.
Министр отметил, что два министерства поддерживают хорошие связи, активно обмениваются опытом в разработке и реализации законодательства, политике развития рынка труда, социального обеспечения, управлении иностранной рабочей силой, трудовой миграции и поддержке лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.
Стороны также тесно сотрудничали в рамках председательства Лаоса в АСЕАН в 2024 году; Вьетнам поддерживает инициативы Лаоса в области труда и социальных вопросов и способствует повышению его роли в регионе. В ходе этого визита министры провели успешные переговоры и согласовали ряд важных направлений двустороннего сотрудничества в сфере труда.
Высоко оценив достигнутые результаты взаимодействия между двумя министерствами, Премьер-министр предложил министерствам продолжить тесное взаимодействие, уделяя приоритетное внимание подготовке кадров, профессиональному обучению, социальному обеспечению, поддержке лиц с особыми заслугами, борьбе с бедностью. Обе стороны должны изучить возможность выработки новых направлений сотрудничества в области труда и поддержки лиц с особыми заслугами в новых условиях. На этой основе следует заключить соглашение о сотрудничестве для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия в сферах, относящихся к компетенции обоих министерств.
Сообщая министру, что Вьетнам строит 248 интернатов комплексного обучения начальной и средней школы в приграничных коммунах на суше, в том числе многие школы в населённых пунктах, граничащих с Лаосом, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам готов принимать лаосских учащихся из приграничных районов для обучения в этих школах.
Глава правительства поручил Министерству внутренних дел Вьетнама изучить и активизировать техническое сотрудничество, направить специалистов для оказания помощи Лаосу в совершенствовании законодательства и политики в сфере труда и социальном обеспечении. Он подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в подготовке кадров, обучения квалифицированных и надёжных специалистов.
По случаю предстоящего 50-летия Национального дня Лаоса (2 декабря 2025 года) премьер-министр пожелал братскому народу Лаоса дальнейших крупных достижений в деле строительства и развития страны, успешного выполнения целей, поставленных в резолюции XI съезда Народно-революционной партии Лаоса и в девятом пятилетнем плане социально-экономического развития, а также построения мирного, независимого, демократического, единого и процветающего Лаоса.