Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра труда и социального обеспечения Лаоса Фосая Саясона

Во второй половине дня 11 ноября в здании Правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра труда и социального обеспечения Лаосской Народно-Демократической Республики Фосая Саясона и сопровождающую его делегацию, находящихся с визитом во Вьетнаме и участвующих в 9-м совещании министров труда Вьетнама и Лаоса.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает министра труда и социального обеспечения Лаоса Фосая Сайясонэ. Фото: ВИА  
Премьер-министр выразил удовлетворение тем, что уникальные отношения сотрудничества между двумя странами в последние годы продолжают развиваться позитивно и устойчиво, всё больше углубляясь. Обе стороны активно реализуют договорённости, достигнутые на встречах высших руководителей двух государств, и добились значительных результатов во всех сферах. Глава правительства подчеркнул, что Вьетнам всегда оказывает максимальную возможную поддержку своим лаосским товарищам для достижения устойчивого развития.

Благодарив Фам Минь Тьиня за уделённое время для встречи, министр Фосай Саясон выразил признательность за внимание и поддержку в сотрудничестве между Министерством внутренних дел Вьетнама и Министерством труда и социальной защиты Лаоса, а также за вклад в укрепление прекрасных отношений между двумя странами.

Министр отметил, что два министерства поддерживают хорошие связи, активно обмениваются опытом в разработке и реализации законодательства, политике развития рынка труда, социального обеспечения, управлении иностранной рабочей силой, трудовой миграции и поддержке лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Стороны также тесно сотрудничали в рамках председательства Лаоса в АСЕАН в 2024 году; Вьетнам поддерживает инициативы Лаоса в области труда и социальных вопросов и способствует повышению его роли в регионе. В ходе этого визита министры провели успешные переговоры и согласовали ряд важных направлений двустороннего сотрудничества в сфере труда.

Высоко оценив достигнутые результаты взаимодействия между двумя министерствами, Премьер-министр предложил министерствам продолжить тесное взаимодействие, уделяя приоритетное внимание подготовке кадров, профессиональному обучению, социальному обеспечению, поддержке лиц с особыми заслугами, борьбе с бедностью. Обе стороны должны изучить возможность выработки новых направлений сотрудничества в области труда и поддержки лиц с особыми заслугами в новых условиях. На этой основе следует заключить соглашение о сотрудничестве для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия в сферах, относящихся к компетенции обоих министерств.

Сообщая министру, что Вьетнам строит 248 интернатов комплексного обучения начальной и средней школы в приграничных коммунах на суше, в том числе многие школы в населённых пунктах, граничащих с Лаосом, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что Вьетнам готов принимать лаосских учащихся из приграничных районов для обучения в этих школах.

Глава правительства поручил Министерству внутренних дел Вьетнама изучить и активизировать техническое сотрудничество, направить специалистов для оказания помощи Лаосу в совершенствовании законодательства и политики в сфере труда и социальном обеспечении. Он подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия в подготовке кадров, обучения квалифицированных и надёжных специалистов.

По случаю предстоящего 50-летия Национального дня Лаоса (2 декабря 2025 года) премьер-министр пожелал братскому народу Лаоса дальнейших крупных достижений в деле строительства и развития страны, успешного выполнения целей, поставленных в резолюции XI съезда Народно-революционной партии Лаоса и в девятом пятилетнем плане социально-экономического развития, а также построения мирного, независимого, демократического, единого и процветающего Лаоса.

