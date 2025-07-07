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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра сельского хозяйства Бразилии

В рамках участия в расширенном саммите БРИКС и двусторонних мероприятий в Федеративной Республике Бразилия, во второй половине дня 5 июля по местному времени в городе Рио-де-Жанейро Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь провёл встречу с министром сельского хозяйства Бразилии Карлосом Фаваро.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь подписывает первую партию бразильской говядины во Вьетнам. Фото: ВИА  
На встрече Премьер-министр подчеркнул, что у двух стран имеются огромные возможности для развития сотрудничества в сельском хозяйстве, поскольку обе стороны обладают крупными внутренними рынками, взаимодополняющими преимуществами и перспективой скорого установления свободной торговли благодаря соответствующим соглашениям.

Премьер-министр выразил уверенность, что результаты текущего визита откроют новую эру в сельскохозяйственном сотрудничестве между Вьетнамом и Бразилией, сделают сельское хозяйство прорывной сферой двустороннего партнёрства.

Он предложил создать Совместную рабочую группу между министерствами сельского хозяйства двух стран для тесной координации реализации договорённостей на высоком уровне, в том числе: дальнейшего открытия рынков для сельхозпродукции с конкурентными преимуществами каждой из сторон; продвижения проектов по локализации сельскохозяйственных инвестиций; создания партнёрства по производству и потреблению кофе, разработке совместного бренда «Вьетнам – Бразилия»; налаживания партнёрства в сфере продовольственной безопасности, в рамках которого Вьетнам будет поставлять рис и обеспечивать продовольственную стабильность Бразилии.

Министр Карлос Фаваро поддержал предложения Премьер-министра и подтвердил решимость эффективно реализовывать договорённости и указания руководителей двух стран, превращая дружбу и потенциал партнёрства в конкретные и ощутимые результаты. Министр выразил готовность обменяться перечнями приоритетной сельхозпродукции для согласования поэтапного открытия рынков с вьетнамской стороной.

Он также выразил стремление активизировать связи между сельскохозяйственными предприятиями Вьетнама и Бразилии, выстраивать партнёрство в области торговли и инвестиций на основе взаимодополнения в цепочках производства, а также сотрудничать в сфере обмена и передачи оборудования, технологий производства и переработки сельхозпродукции, что поможет повысить объёмы и качество продукции в обеих странах.

Стороны договорились оперативно реализовать достигнутые договорённости, соответствующие потенциалу и ожиданиям сторон в сельскохозяйственном сотрудничестве, способствуя укреплению стратегического партнёрства между Вьетнамом и Бразилией.

В этот знаменательный момент Премьер-министр Фам Минь Тьинь и министр Карлос Фаваро совместно присутствовали при отправке первого контейнера с бразильской говядиной, экспортируемой во Вьетнам.

Премьер-министр отметил, что данное событие, наряду с первой партией вьетнамского пангасиуса и тилапии, экспортируемой в Бразилию в этот же период, является ярким доказательством прочного, надёжного и взаимовыгодного сельскохозяйственного сотрудничества между двумя странами, создающим импульс для дальнейшего углубления партнёрства в будущем.

ВИА/ИЖВ

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