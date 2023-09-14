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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра планирования и инвестиций Лаоса
Приветствуя лаосского министра во Вьетнам, премьер-министр Фам Минь Тьинь полагает, что этот визит принесет много положительных и существенных результатов, способствуя дальнейшему укреплению отношений между комитетами сотрудничества двух стран, секторами планирования и инвестиций, тем самым все более консолидируя, культивируя и укрепляя великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом.
В предстоящее время Фам Минь Тьинь предложил двум министерствам планирования и инвестиций и Комитетам сотрудничества тесно координировать свои действия и содействовать соответствующим министерствам, филиалам, населенным пунктам и ведомствам двух стран в активном выполнении поставленных задач, все более эффективном использовании существующих механизмов тесного сотрудничества, активно продвигать механизм Комитета сотрудничества двух стран и хорошо подготовиться ко 2-му совещанию Вьетнамско-лаосского межправительственного комитета в 2023 г.
Необходимо развивать экономические связи между двумя странами, особенно транспортное соединение, такое как система автострад, исследовать и реализовать железную дорогу Вьентьян-Вунг-анг.
Премьер-министр предложил двум странам продолжить укрепление политико-дипломатических отношений и контактов в министерствах, отраслях и на местах; продвигать основы сотрудничества в сфере обороны и безопасности; тесно координировать свои действия для обеспечения политической стабильности, безопасности, социального порядка и безопасности в каждой стране, особенно обеспечения безопасности на границе; тесно и эффективно координировать свои действия на многосторонних форумах.
Со своей стороны Кхамчен Вонгфоси поблагодарил премьер-министра за прием, информировал результаты промежуточной конференции Комитета сотрудничества между двумя странами, предложил вьетнамской стороне продолжить активную поддержку Лаоса в организации Года председательства АСЕАН в 2024 году, четко заявил, что Министерство планирования и инвестиций Лаоса, Лаосско-Вьетнамский комитет сотрудничества и он лично будут продолжать активно способствовать развитию сотрудничества между двумя странами, конкретизации соглашений и указаний высокопоставленных лидеров двух стран, в том числе содержание, которое прокомментировал премьер-министр, постоянно укрепляя великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам всегда будет стоять плечом к плечу и поддерживать Лаос в меру своих возможностей, включая поддержку в выполнения роли председателя АСЕАН в 2024 году.
По этому случаю через министра премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствиея генеральному секретарю Партии, президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, премьер-министру Лаоса Сонексаю Сифандоне и другим руководителям Партии и государства Лаоса.