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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра обороны Монголии
Премьер-министр поприветствовал министра обороны Монголии и делегацию с официальным визитом во Вьетнаме для участия во Вьетнамской международной оборонной выставке 2022; выразив уверенность, что визит министра будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия и дальнейшему продвижению отношений сотрудничества в области обороны в частности, традиционных и дружественных отношений между двумя странами в целом на новую высоту.
Обе стороны рады видеть, что традиционная дружба между Вьетнамом и Монголией постоянно укрепляется, усиливается и развивается спустя почти 70 лет после установления дипломатических отношений.
Сотрудничества в области политики, дипломатии, экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства и образования уделяют внимание продвижению руководители всех уровней, все более расширяются, углубляются, достигают практических результатов.
Обе стороны считали, что в контексте быстрого и сложного развития мировой и региональной ситуации обеим странам необходимо придерживаться вместе и больше объединяться; укреплять взаимное доверие, понимание и взаимную поддержку.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации, является хорошим другом и надежным партнером стран всего мира и ответственным членом международного сообщества.
В частности, Вьетнам всегда рассматривает Монголию как важного партнера в регионе, надеясь, что традиционная дружба между Вьетнамом и Монголией в ближайшее время будет продолжать развиваться более эффективно, отвечая пожеланиям двух стран, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
Министр Сайханбаяр Гурсед подчеркнул, что Вьетнам занимает особое место во внешней политике Монголии и является важным партнером в регионе. На протяжении всей истории две страны всегда поддерживали и помогали друг другу. Монголия считает Вьетнам надежным партнером, ценит развитие Вьетнама и желает улучшить свои отношения с Вьетнамом.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации в мире и регионе и вопросах, представляющих взаимный интерес; подчеркнули важность поддержания мирной и стабильной обстановки, сотрудничества и развития, разрешения споров мирными средствами на основе международного права.