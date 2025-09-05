НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра обороны Азербайджана
Приветствуя генерал-полковника Закира Гасанова и членов делегации Министерства обороны Азербайджана, Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что официальный визит министра внесёт вклад в развитие дружественных традиционных отношений и стратегического партнёрства между Вьетнамом и Азербайджаном в целом, а также в укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны в частности.
Передавая через министра приветствия и пожелания здоровья от Генерального секретаря То Лама и руководства высокого уровня Вьетнама Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову и руководству высокого уровня Азербайджана, Фам Минь Тьинь отметил высокий уровень взаимопонимания между сторонами.
Премьер-министр высоко оценил достижения Азербайджана в деле строительства и развития страны, подчеркнув, что Партия и Государство Вьетнама всегда придают большое значение прекрасным традиционным дружественным отношениям между двумя странами, заложенным Президентом Хо Ши Мином и покойным Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, а также многими поколениями руководителей и народов двух стран.
Подчеркнув, что вьетнамский народ всегда с уважением и благодарностью помнит искреннюю и действенную помощь, которую народ Азербайджана оказывал Вьетнаму в деле национального объединения в прошлом, а также в строительстве и защите Отечества сегодня, особенно в подготовке кадров, Премьер-министр сообщил, что Вьетнам недавно установил памятник советским военным специалистам на территории Военно-исторического музея Вьетнама в знак признательности за бесценную помощь народов Советского Союза, в том числе и народа Азербайджанской Республики, во время освободительной борьбы Вьетнама.
По словам Премьер-министра, Вьетнам готов вступить в новую эру развития, последовательно проводя внешнеполитический курс независимости, самостоятельности, диверсификации и многовекторности, выступая добрым другом, надёжным партнёром, активным и ответственным членом международного сообщества, и стремится развивать мирные, дружественные и кооперативные отношения с другими странами, в том числе с Азербайджаном.
Премьер-министр отметил, что государственный визит Генерального секретаря То Лама в Азербайджан в мае 2025 года и подписание Совместного заявления об установлении стратегического партнёрства внесли важный вклад в дальнейшее укрепление и развитие отношений между двумя странами, создав прочную основу для сотрудничества во многих областях.
Высоко оценивая результаты переговоров между министрами обороны двух стран, Премьер-министр предложил продолжать углублять двустороннее сотрудничество в сфере обороны в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министерствами обороны Вьетнама и Азербайджана, а также другими подписанными документами. Он отметил важность обмена делегациями на разных уровнях, особенно на высоком, расширения сотрудничества в области военного образования и подготовки, материально-технического обеспечения, исследований, трансфера технологий и развития оборонной промышленности. На основе дружеских чувств, которые питают народы двух стран друг к другу, Премьер-министр также предложил активизировать развитие железнодорожного сообщения, культурных обменов и народной дипломатии.
Отмечая, что Правительство Вьетнама создаст наиболее благоприятные условия для углубления двустороннего оборонного сотрудничества, в соответствии с потребностями и возможностями каждой страны, Премьер-министр выразил надежду, что министр обороны Азербайджана продолжит уделять внимание и поддерживать развитие традиционной дружбы и стратегического партнёрства, в том числе сотрудничества в сфере обороны, что будет способствовать миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире.
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил искреннюю благодарность вьетнамской стороне за приглашение делегации принять участие в праздновании 80-летия Дня независимости и с официальным визитом посетить Вьетнам, поздравил Вьетнам с успешным проведением парада и шествия, подчеркнул своё хорошее впечатление и тёплые чувства к Вьетнаму, восхищение вьетнамским народом и героической Народной армией Вьетнама, а также радость по поводу стремительного развития отношений между двумя странами, особенно после визита Генерального секретаря То Лама.
Подчеркнув, что у двух стран есть много общих точек соприкосновения для углубления обмена и взаимного обучения, министр отметил, что руководство высокого уровня Азербайджана заинтересовано в расширении сотрудничества с Вьетнамом. Сообщая о результатах успешных переговоров со своим вьетнамским коллегой, министр обороны Азербайджана подчеркнул огромный потенциал сотрудничества между двумя странами и подтвердил готовность активно содействовать развитию оборонного сотрудничества, как отметил Премьер-министр, тем самым внося реальный и эффективный вклад в развитие отношений между Вьетнамом и Азербайджаном.