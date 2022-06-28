Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал первый визит г-жи Пенни Вонг во Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии. Премьер-министр поздравил Австралию с успешным проведением выборов в Федеральное собрание и формированием нового правительства во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе, проведением очень успешной кампании по вакцинации против Covid-19 и успешным восстановлением экономики. Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил благодарность правительству Австралии за его ценную и своевременную поддержку вакцинами, медицинским оборудованием.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что, несмотря на многочисленные трудности и проблемы, связанные с эпидемией Covid-19, а также нестабильностью в регионе и мире, благодаря усилиям вьетнамского народа и поддержке международных друзей, включая Австралию, Вьетнам добился высоких темпов экономического роста, стабилизировал макроэкономику, контролировал инфляцию и улучшил уровень жизни людей, обеспечил баланс бюджета, активно реализовал Программу социально-экономического развития и восстановления.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил активное развитие вьетнамско-австралийского стратегического партнерства за последнее время, двусторонний товарооборот впервые превысил 10 млрд долларов США, достигнув 12,4 млрд долларов США, Вьетнам начал реализовать прямые инвестиции в Австралии. Две страны приняли «Стратегию расширения экономического сотрудничества между Вьетнамом и Австралией (EEES)» и «Совместное заявление о приверженности практическим действиям в области климата», основали Вьетнамско-австралийский центр при Национальной политической академии им. Хо Ши Мина, подписали Меморандум о взаимопонимании по программе сельскохозяйственных виз, позволяющей вьетнамским рабочим работать в сельскохозяйственном секторе Австралии…

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил новому правительству Австралии продолжать уделять внимание отношениям с Вьетнамом и развивать их, особенно в области расширения обменов на высоком уровне и внедрения механизмов сотрудничества, продолжать выделять ОПР для Вьетнама.

Министр Пенни Вонг выразила свое удовольствие впервые посетить Вьетнам в качестве министра иностранных дел Австралии, подтвердив, что Австралия придает большое значение роли и положению Вьетнама в АСЕАН, регионе и мире, обещала дальше укреплять стратегическое партнерство с Вьетнамом. Министр поздравила Вьетнам с его приверженностью достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, подтвердив тесное сотрудничество с Вьетнамом в этой области.

Обсуждая региональную ситуацию, Пенни Вонг подчеркнула, что Австралия придает большое значение центральной роли АСЕАН и недавно установленному всеобъемлющему стратегическому партнерству с АСЕАН, подтверждая, что Австралия продолжает уделять приоритетное внимание сотрудничеству с субрегионом Меконга, согласилась с необходимостью поддержания мира, стабильности, безопасности, безопасности и свободы судоходства и пролета в Восточном море, а также соблюдения международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года.

По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь передал премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом в соответствующее время.



