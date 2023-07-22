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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра здравоохранения Лаоса

Во второй половине дня 21 июля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра здравоохранения Лаоса Бунфэн Фуммалайсит, который находится с рабочим визитом во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра здравоохранения Лаоса Боунфенг Фуммалайсит. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Через министра здравоохранения Лаоса Бунфенга Фуммалайсита премьер-министр Фам Минь Тьинь передал свои приветствия премьер-министру Лаоса Сонексаю Сипхандоне и высшим руководителям Лаоса.

Премьер-министр и министр здравоохранения Лаоса с удовлетворением отметили, что отношения между двумя странами продолжают успешно развиваться во всех областях. В секторе здравоохранения наиболее заметными являются сотрудничество в области медицинского обследования и лечения, подготовки медицинских кадров, борьбы с болезнями и поддержки укрепления управления системой здравоохранения, поддержки вакцин против COVID-19, расходных материалов и медицинского оборудования, обмена опытом и направления специалистов.

В ближайшее время премьер-министр предложил двум министерствам здравоохранения координировать разработку планов по конкретизации и эффективной реализации соглашений двух стран на высоком уровне, продвигать области сотрудничества, особенно в продвижении цифровой трансформации, дистанционном медицинском осмотре и лечении, медицинском обследовании и лечении жителей Лаоса в больницах Вьетнама. Обе стороны укрепляют подготовку кадров в секторе здравоохранения, особенно для проектов больниц дружбы между Вьетнамом и Лаосом в Хуафане, Сиангкхуанге и т. д. Два министерства изучат внесение изменений в Соглашение о пограничном медицинском карантине в соответствии с текущей ситуацией в сторону облегчения процедур.

По словам премьер-министра, недавно Народный комитет провинции Нге-ан и власти провинции Сиангкхоанг провели церемонию передачи и ввода в эксплуатацию провинциальной больницы дружбы Сиангкхоанг на 200 коек. Премьер-министр попросил два министерства здравоохранения координировать, направлять и оказывать профессиональную поддержку для обеспечения высокой и устойчивой эффективности использования.

Информируя премьер-министра Вьетнама о результатах работы с министром здравоохранения Вьетнама, министр Бунфенг Фуммалайсит выразил желание продолжить укрепление сотрудничества с Вьетнамом в сфере здравоохранения, особенно в области подготовки кадров, народной медицины, фармацевтического производства, вакцин, профилактики и контроля заболеваний в приграничных районах, завершения проекта строительства больницы вьетнамско-лаосской дружбы в провинции Хуафан...

Бунфенг Фуммалайсит сказал, что будет координировать свои действия с Министерством здравоохранения Вьетнама для реализации конкретных программ, проектов и мероприятий по сотрудничеству в соответствии с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня, способствуя дальнейшему продвижению большой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами. По его словам Лаос приветствует вьетнамских инвесторов для инвестиций в сектор здравоохранения.

ИЖВ/ВИА

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