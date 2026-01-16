Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял министра внутренних дел и коммуникаций Японии

15 января в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Хаяси Ёсимасу, министра внутренних дел и коммуникаций Японии, а также сопровождающую его делегацию, находящуюся с визитом и на рабочей поездке во Вьетнаме.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Хаяси Ёсимасу, министра внутренних дел и коммуникаций Японии. Фото: ВИА.

На встрече Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил удовлетворение тем, что отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнама и Японии находятся на этапе мощного, всестороннего развития, становятся всё более глубокими и практико-ориентированными при высоком уровне политического доверия.

Япония продолжает оставаться партнёром номер один для Вьетнама в сфере сотрудничества по линии ОПР и трудового сотрудничества, третьим по величине инвестором, четвёртым торговым и туристическим партнёром Вьетнама; сотрудничество между местными органами двух стран развивается весьма успешно.

Выразив надежду, что министр и впредь будет проявлять тёплое отношение, внимание, поддержку и содействие Вьетнаму, а также поблагодарив его за участие и активный вклад в работу 6-й Конференции министров цифровых технологий АСЕАН, состоявшейся в Ханое, Премьер-министр высоко оценил роль Японии как одного из ведущих стратегических партнёров Вьетнама в области науки и технологий, цифровой трансформации, инноваций и подготовки высококвалифицированных кадров.

Подчеркнув, что Вьетнам придаёт большое значение и стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества с Японией во всех сферах, Премьер-министр предложил министру продолжить содействие развитию двустороннего взаимодействия, укреплению политического доверия между двумя странами путём активизации обменов делегациями на высшем и других уровнях; через министра передал приглашение Премьер-министру Японии Такаити Санаэ посетить Вьетнам с визитом в 2026 году.

Премьер-министр сообщил, что в предстоящий период Вьетнам ставит целью достижение двузначных темпов роста, ускоренное и устойчивое развитие на основе науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, рассматривая это как объективную необходимость, стратегический выбор и высший приоритет; страна сосредоточится на продвижении национальной цифровой трансформации и создании современной цифровой инфраструктуры, развитии искусственного интеллекта и больших данных.

В духе неограниченного сотрудничества между двумя странами Премьер-министр предложил Министерству внутренних дел и коммуникаций Японии продолжить взаимодействие с министерствами и ведомствами Вьетнама в сферах государственного управления (Министерство науки и технологий, Министерство внутренних дел, Правительственная инспекция), оказывать поддержку Вьетнаму в планировании и развитии научно-технологической инфраструктуры, включая цифровую инфраструктуру, передаче технологий, подготовке высококвалифицированных кадров (включая управленцев, экспертов, учёных и кадры для производства и бизнеса), обмене опытом, повышении управленческого потенциала, обеспечении информационной безопасности и формировании политико-нормативной базы; развивать сотрудничество в сфере высокотехнологичного сельского хозяйства; создавать ещё более благоприятные условия для расширения инвестиций японских предприятий в исследования и разработки во Вьетнаме; активизировать межрегиональное сотрудничество между двумя странами.

Премьер-министр также предложил сторонам подписывать документы для реализации конкретных программ и проектов сотрудничества, руководствуясь принципами уважения к интеллекту, экономии времени и своевременной решительности; выразил надежду на поддержку со стороны Посла Японии во Вьетнаме в продвижении договорённостей и обязательств между двумя сторонами. Пользуясь случаем, Премьер-министр выразил пожелание, чтобы японская сторона и впредь создавала благоприятные условия для проживания, учёбы и работы в Японии сообщества численностью 600 тысяч граждан Вьетнама.

Со своей стороны министр Хаяси Ёсимаса поблагодарил Премьер-министра за приём; выразил сочувствие в связи с тяжёлыми последствиями стихийных бедствий и наводнений, от которых Вьетнам пострадал в последнее время; высоко оценил вьетнамскую рабочую силу в Японии за её позитивный вклад в развитие и процветание обеих стран.

Полностью разделяя мнения Премьер-министра и соглашаясь с его оценками важной роли науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации, министр также высоко оценил управленческую роль Правительства и активные, решительные шаги Вьетнама в цифровой трансформации, особенно в создании баз данных; выразил уверенность, что Вьетнам будет динамично развиваться в предстоящий период и успешно реализует цель построения сильного и процветающего государства.