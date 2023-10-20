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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял крупные корпорации и инвестиционные фонды Саудовской Аравии
*На встрече с Ясиром М.Муфти, исполнительным вице-президентом Aramco Group, и Мохаммедом Аль-Храши, помощником министра энергетики Саудовской Аравии, арабские гости поздравили Вьетнам с большими достижениями в экономическом развитии, пожелали получить инвестиционные возможности, когда Вьетнам будет строить новый нефтехимический завод. Они попросили правительство Вьетнама создать условия для расширения инвестиций во Вьетнам, прежде всего разрешить технической команде компании приехать во Вьетнам для изучения рынка.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал инвестиции Aramco во Вьетнаме, особенно в крупные нефтехимические проекты Вьетнама. Премьер-министр попросил Aramco создать условия для участия Вьетнамской национальной нефтегазовой группы (PVN) в предоставлении нефтегазовых услуг в Саудовской Аравии, в связи с чем он предложил PVN и Aramco немедленно договориться о работе над планом сотрудничества.
*На встрече с руководителем Фонда развития Саудовской Аравии, генеральный директор Фонда Султан Аль-Маршад отметил, что за 13 лет Фонд реализовал 13 проектов во Вьетнаме, попросил правительство Вьетнама создавать более благоприятные условия для эффективной работы Фонда во Вьетнаме, обязался выделять больше ресурсов на проекты во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил тот факт, что Фонд развития Саудовской Аравии предоставил льготные кредиты проектам ОПР Вьетнама на сумму 165 миллионов долларов США. Кредиты Фонда важны для проектов-бенефициаров и населенных пунктов, помогая улучшить инфраструктуру и жизнь людей в отдаленных и сложных районах Вьетнама.
Премьер-министр заявил, что Вьетнам в настоящее время осуществляет три стратегических прорыва, включая прорыв в развитии инфраструктуры, особенно транспортной. В связи с чем увеличивается потребность в капитале.
Для эффективной реализации сотрудничества в ближайшее время премьер-министр предположил, что обеим сторонам необходимо активизировать обмен, координацию и организовать выполнение достигнутых обязательств, в том числе обязательств председателя Фонда в сентябре прошлого года, способствуя дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Саудовской Аравией.