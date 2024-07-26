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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя премьер, министра министра обороны Лаоса
Подчеркнув, что генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг неизменно придавал первостепенное значение особым вьетнамско-лаосским отношениям, он сказал, что покойный лидер рассматривает сотрудничество с Лаосом и оказание ему помощи как задачу Вьетнама.
По словам премьер-министра Фам Минь Тьинь, глава партии часто повторял, что оборона и безопасность являются одной из важнейших основ особых двусторонних отношений.
Глава вьетнамского правительства попросил армии двух стран продолжать укреплять солидарность и сотрудничество в повышении обороноспособности; защищать общую границу мира и стабильности, тем самым активно улучшая материальную и духовную жизнь жителей приграничья и стимулируя трансграничную торговлю; увеличить количество взаимных визитов и встреч на высоком уровне; совместно проводить обмены дружбы между двумя странами в области обороны границы; активизировать партнерство в области образования, подготовки и развития человеческих ресурсов.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также поздравил Лаос с успешной организацией встреч в год председательства в АСЕАН в 2024 году, подтвердив последовательную поддержку и готовность Вьетнама оказать посильную помощь Лаосу в успешном проведении председательства в АСЕАН в этом году.
Выразив соболезнования партии, государству и народу Вьетнама и семье погибшего, Чансамоне Чаньялатх сказал, что партия, государство и народ Лаоса скорбят по поводу кончины генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.
Он согласился с мнением премьер-министра Фам Минь Тьиня и сказал, что Министерство национальной обороны Лаоса будет координировать свои действия с вьетнамским коллегой для эффективного осуществления сотрудничества, особенно обмена делегациями всех уровней, идеологического образования, обмена оборонным опытом, управления и охраны границ, логистики, военной техники и военной медицины, среди прочего, тем самым внося вклад в великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя странами.