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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаоса

Во второй половине дня 7 декабря в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаоса Салэмсая Коммасита, находящегося с визитом во Вьетнаме
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Салумсай Коммасита в Ханое 7 декабря. (Фото: ВИА  
Во второй половине дня 7 декабря в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаоса Салэмсая Коммасита, находящегося с визитом во Вьетнаме для сопредседательства на конференции по пропаганде и распространению политики, законодательства среди старейшин деревень, расположенных вдоль вьетнамско-лаосской границы.

На приеме премьер-министр Вьетнама поздравил с успешным проведением конференции по пропаганде и распространению политики, законодательства среди старейшин деревень, расположенных вдоль вьетнамско-лаосской границы, под председательством заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Лаоса Салэмсая Коммасита и заместителя премьер-министра Вьетнама Ле Минь Кхая. Конференция внесла практический вклад в укрепление отношений дружбы и солидарности между приграничными провинциями, а также в успех Года солидарности и дружбы между Вьетнамом и Лаосом, между Лаосом и Вьетнамом – 2022.

Стороны выразили удовлетворение важными достижениями в двустороннем сотрудничестве за последнее время. Стороны согласились, что в условиях сложной ситуации в мире и регионе необходимо и впредь прилагать совместные усилия для постоянного укрепления отношений великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющего сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом.

Стороны также договорились проводить обмен делегациями высокого уровня и реализовывать другие важные двусторонние механизмы сотрудничества в Году солидарности и дружбы, продолжать продвигать сотрудничество в ключевых областях, таких как политика, оборона и безопасность, прилагать усилия по развитию экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества...

ВИА/ИЖВ

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