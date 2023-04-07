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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко
6 апреля во второй половине дня в здании Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, находящегося с официальным визитом во Вьетнаме и сопредседательствующего на 24-м заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Вьетнамом и Российскей Федерацией с 5 по 7 апреля 2023 года.
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам последовательно реализует внешнюю политику независимости, опоры на собственные силы, многосторонности и диверсификации, является хорошим другом, надежным партнером других стран и ответственным членом международного сообщества, выступает за мир и дружбу, сотрудничество и развитие в регионе и в мире. Он подчеркнул, что Вьетнам не выбирает сторону, а выбирает справедливость и правоту.
Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Правительство Вьетнама всегда дорожит традиционной дружбой и добрым сотрудничеством в духе Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией, всегда помня о помощи российского народа вьетнамскому народу в трудные времена; заинтересовано в развитии взаимовыгодного сотрудничества в сферах, включая экономику, торговлю, инвестицию, науку, технику, образование - обучение, культуру - туризм, спорт... ради интересов обеих сторон и объединения народов двух стран.
На встрече обе стороны высоко оценили результаты, достигнутые в двустороннем сотрудничестве за прошедшее время, при сохранении политических отношений, продолжении развития сотрудничества в традиционных областях; подтвердили, что 24-е заседание Вьетнамско-российской межправительственной комиссии является благоприятной возможностью для обсуждения и согласования мер по дальнейшему укреплению сотрудничества, а также созданию новых стимулов развития двух стран, эффективной реализации проектов сотрудничества.
Со своей стороны заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко подтвердил, что Правительство Российской Федерации рассматривает Вьетнам как одного из своих ведущих партнеров в регионе, разделяет взгляды Вьетнама на соблюдение международного права и Устава Организации Объединенных Наций, обеспечение интересов обеих сторон, он также выразил пожелание, чтобы обе стороны продолжали поддерживать контакты и обмены с целью оперативного устранения препятствий и предложения мер по осуществлению двустороннего сотрудничества.
На встрече Д. Чернышенко также проинформировал Фам Минь Тьинья об основных итогах заседания Межправкомиссии, а также состоявшегося на полях заседания вьетнамско-российского бизнес-форума с участием около 200 предприятий двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил результаты 24-го заседания, подчеркнул необходимость продвижения и усиления роли механизма Межправительственной комиссии в укреплении многопланового сотрудничества, в том числе в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, расширении перечня инвестиционных проектов в областях потенциальных и востребованных сторон, а также в наметке новых направлений сотрудничества, таких как противоэпидемическая работа, борьба с изменением климата, чистая энергетика, цифровое правительство...
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность российскому руководству и правительству за проявленный интерес и создание благоприятных условий для стабильного ведения бизнеса, жизни и учебы вьетнамской общины в России. Он надеялся, что российская сторона и впредь будет уделять внимание вьетнамским гражданам.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь направил приветствие Председателю Правительства Российской Федерации М.Мишустину.