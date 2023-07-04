Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-жу Армиду Салсия Алишахбана, заместителя Генерального секретаря и Исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана. Фото: Зыонг Жанг/ВИА