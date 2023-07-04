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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций

Во второй половине дня 3 июля в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-жу Армиду Салсия Алишахбана, заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), которая находится с официальным визитом во Вьетнаме.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-жу Армиду Салсия Алишахбана, заместителя Генерального секретаря и Исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана. Фото: Зыонг Жанг/ВИА
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам придает большое значение роли Организации Объединенных Наций в содействии многостороннему сотрудничеству для решения глобальных проблем, а также важному вкладу ЭСКАТО в социально-экономическое развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе с момента его создания более 75 лет назад.

Премьер-министр заявил, что Вьетнам строит и развивает страну на трех столпах: построение социалистического правового государства, социалистической демократии и социально ориентированной рыночной экономики, продвигает три стратегических прорыва институтов, человеческих ресурсов и инфраструктуры. Наряду с этим Вьетнам строит независимую и самостоятельную экономику, связанную с активной международной интеграцией, которая носит обширный, всеобъемлющий, содержательный и эффективный характер.

В этом процессе Вьетнам поставляет людей в центре, считая людей субъектом, целей, мотивом и ресурсами развития, не променяет прогресс, социальную справедливость и окружающую среду на экономический рост, он подтвердил гости, что Вьетнам придает большое значение усилиям по созданию атмосферы мира, сотрудничества и развития во всем мире, полен решимости развивать людей, защищать природу и окружающую среду. Премьер-министр предложил, чтобы Организация Объединенных Наций в целом и ЭСКАТО в частности продолжали продвигать свои сильные стороны для поддержки стран-членов, включая Вьетнам, в планировании и реализации политики социально-экономического развития.

Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный секретарь ЭСКАТО высоко оценили важные достижения Вьетнама в области социально-экономического развития и устойчивого восстановления после COVID-19, а также его активное и эффективное участие в Организации Объединенных Наций в целом и ЭСКАТО в частности, поддерживала усилия и обязательства Вьетнама по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), реагированию на изменение климата, реализации Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP), цофровой трансформации, уверена, что Вьетнам выполнит свои цели социально-экономического развития, станет моделью роста, которая может поделиться опытом для многих других стран.

Армида Салсия Алисджахбана подтвердила, что ЭСКАТО и организации ООН готовы поддержать Вьетнам в ускорении достижения Целей в области устойчивого развития, подготовке к участию в Саммите по Целям в области устойчивого развития под руководством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в сентябре 2023 года в Нью-Йорк, в реализации справедливой энергетической трансформации, адаптации к изменению климата, цифровой трансформации.

Что касается текущей ситуации и контекста в мире, обе стороны разделили озабоченность по поводу негативных последствий глобальных вызовов, таких как конфликты, изменение климата, инфляция ... Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что серьезные глобальные проблемы затрагивают все население, поэтому необходимо иметь глобальный, общечеловеческий подход, обеспечивающий страведливость.

ИЖВ/ВИА

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