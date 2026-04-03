Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Директора Университета RMIT

Общий вид встречи. (Фото: ВИА)

2 апреля в Доме Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию Университета RMIT Melbourne (Австралия) во главе с профессором Алеком Кэмероном, Директором и заместителем председателя Совета университета, находящуюся с визитом и рабочей поездкой во Вьетнаме.



На встрече Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил вклад Университета RMIT, особенно RMIT Vietnam, за более чем 25 лет в подготовку высококвалифицированных кадров и развитие образовательного сотрудничества между Вьетнамом и Австралией.



Премьер-министр отметил, что Вьетнам рассматривает образование и подготовку кадров, а также развитие высококвалифицированных трудовых ресурсов как национальную политику первостепенной важности, одно из стратегических приоритетов, особенно в условиях продвижения цифровой трансформации, инновационного развития и экономики знаний, служащих реализации двух столетних целей.



Напомнив о своём визите в Университет RMIT Melbourne два года назад в ходе поездки в Австралию, Премьер-министр Фам Минь Тьинь с удовлетворением отметил позитивное развитие сотрудничества в области образования и подготовки кадров между Вьетнамом и Австралией за последнее время, в котором деятельность авторитетных международных образовательных учреждений, таких как RMIT, внесла важный вклад в повышение качества подготовки, развитие академических обменов и укрепление взаимопонимания между народами двух стран.

Для дальнейшего повышения эффективности образовательного сотрудничества между RMIT и Вьетнамом Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил университету продолжать эффективно реализовывать образовательные программы во Вьетнаме, способствуя повышению качества трудовых ресурсов и уровня международной интеграции вьетнамских студентов, а также внося вклад в развитие системы высшего образования во Вьетнаме.



Премьер-министр подчеркнул, что если RMIT рассматривает Вьетнам как стратегическую базу, то необходимо инвестировать в материально-техническую базу, укреплять преподавательский состав и стабилизировать учебные материалы, чтобы RMIT Vietnam соответствовал полноценному университету; расширять масштабы подготовки и диверсифицировать направления обучения, особенно в сферах, где Вьетнам испытывает высокий спрос, таких как цифровые технологии, искусственный интеллект, зелёная экономика, инновации и управление технологиями.



RMIT необходимо усиливать сотрудничество с предприятиями, научно-исследовательскими организациями и образовательными учреждениями во Вьетнаме, способствуя развитию экосистемы инноваций, стартапов и трансфера знаний; активизировать программы стипендий и научного сотрудничества, создавая дополнительные возможности для вьетнамских студентов в доступе к международной образовательной среде и всестороннем развитии.



Поблагодарив Премьер-министра за уделённое время, Директор Университета RMIT Melbourne Алек Кэмерон отметил, что за более чем 25 лет RMIT успешно сотрудничает и развивается во Вьетнаме. Университет подтверждает, что его деятельность во Вьетнаме направлена не только на получение прибыли, но и на вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для Вьетнама.



Он сообщил, что в настоящее время RMIT планирует открытие филиалов в Ханое и Хошимине, выразив благодарность Правительству и Премьер-министру за внимание, руководство и создание благоприятных условий для эффективной деятельности RMIT во Вьетнаме; выразил надежду, что Премьер-министр поручит министерствам, ведомствам и местным органам ускорить решение процедурных вопросов для расширения деятельности RMIT во Вьетнаме.



Подчеркнув, что Правительство всегда создаёт благоприятные условия для деятельности авторитетных международных образовательных учреждений во Вьетнаме, включая RMIT, на основе соблюдения законодательства Вьетнама и внесения позитивного вклада в развитие национальной системы образования, Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что соответствующие министерства, ведомства и органы Вьетнама активно рассматривают процедурные вопросы, устраняют препятствия и создают условия для реализации проекта филиала Университета RMIT Vietnam в Ханое.



Премьер-министр предложил господину Директору, опираясь на свой опыт и авторитет в сфере международного образования и подготовки кадров, выдвигать новые инициативы для дальнейшего продвижения сотрудничества в области образования, подготовки кадров и научных исследований между RMIT и Вьетнамом, тем самым способствуя укреплению добрых отношений сотрудничества между Вьетнамом и Австралией.