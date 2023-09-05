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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял директора-распорядителя МВФ
Что касается мировой экономической ситуации в ближайшее время, г-жа Георгиева оценила, что впереди все еще будет много трудностей, неопределенности, высокая инфляция, высокие процентные ставки и, как ожидается, рост продолжит снижаться. По ее словам сам Вьетнам также испытывает негативное влияние от этой ситуации.
Разделяя это мнение, Фам Минь Тьинь заявил, что на мировую экономику сильно и глубоко влияют многие факторы, в том числе долгосрочные последствия пандемии Covid-19 и конфликт в Украине, ужесточение денежной политики ряда экономик, снижение предложения – спроса. Для преодоления текущих трудностей и проблем обе стороны пришли к единому мнению о комплексных решениях как в политическом, так и в экономическом плане, обеспечении мирной и стабильной обстановки, подчеркнув важность укрепления международной солидарности, продвижения многосторонности и содействия международной интеграции, они разделили мнение о том, что странам необходимо объединиться, чтобы найти новые драйверы роста, мобилизовать ресурсы для расширения производства и бизнеса, создать больше рабочих мест, а также продвигать инновации и стартапы.
Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Вьетнам реализует и будет продолжать реализовывать вышеуказанные группы решений для поддержания макроэкономической стабильности, контроля над инфляцией, поддержания темпов роста и обеспечения основных балансов экономики, контроля государственного долга, осуществления гибкой и эффективной денежно-кредитной, налогово-бюджетной политики, содействия инвестициям как внутри страны, так и за рубежом, особенно государственного сектора. Вьетнам также будет координировать свои действия и призывать крупные экономические центры, включая АСЕАН, объединить усилия для реализации вышеуказанных решений.
Директор-распорядитель МВФ поделилась, что в ближайшее время МВФ продолжит предлагать решения, которые помогут странам-членам повысить их устойчивость к будущим потрясениям. В нынешней тенденции фрагментации мировой экономики, она надеется, что АСЕАН в целом и Вьетнам в частности, основываясь на экономических достижениях, будут повышать свою роль в объединении экономик и иметь более сильный голос в продвижении глобального сотрудничества.
По этому случаю премьер-министр Фам Минь Тьинь почтительно пригласил генерального директора Кристалину Георгиеву посетить Вьетнам, и Кристалина Георгиева с удовольствием приняла приглашение.