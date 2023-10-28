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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял директора Всемирного банка во Вьетнаме
Премьер-министр заявил, что в настоящее время у Вьетнама все еще есть много возможностей для новых кредитов ОПР, поскольку государственный долг и перерасход государственного бюджета хорошо контролируются правительством в пределах допустимого порога. Премьер-министр предположил, чтобы ВБ приоритизировал реализацию крупных проектов в области транспортной инфраструктуры, таких как высокоскоростная железная дорога Север-Юг, железная дорога Хошимин-Кантхо, железная дорога, соединяющая Ханой - технологический парк Хоалак; проектов в сферах возобновляемой энергии, умного сельского хозяйства, цифровой трансформации, реагирования на изменение климата в дельте Меконга.
Полностью соглашаясь с премьер-министром, Кэролин Тёрк высоко оценила видение, направления развития и обязательства Вьетнама, в том числе в области реагирования на изменение климата и сокращение выбросов. В то же время она поделилась мнениями о ситуации социально-экономического развития Вьетнама и проблемах, которые требуют внимания в ближайшее время, таких как необходимость обеспечения энергетики в контексте очень быстрого экономического роста; использование продажи углеродных кредитов, цифровой трансформации, реагирования на изменение климата в дельте Меконга.
Каролин Тёрк также изложила конкретные предложения, в том числе решения по устранению препятствий и трудностей при реализации проектов, особенно крупномасштабных, и подтвердила, что продолжит активно координировать свои действия с вьетнамскими ведомствами, сопровождать Вьетнам в социально-экономическом развитии, особенно в области, которые премьер-министр затрагивал в беседе.
Премьер-министр согласился, что обе стороны создадут рабочую группу для координации и внесении поправок в направлении оптимизации и гармонизации процедур между двумя сторонами, гарантируя устранение проблем и сокращение времени реализации, повышение эффективности проекты. Премьер-министр заявил, что поручил вице-премьеру Чан Лыу Куангу напрямую руководить устранением препятствий, содействием реализации проектов и освоению капитала ВБ.