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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял директора Всемирного банка во Вьетнаме

Во второй половине дня 27 октября премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-жу Каролин Тёрк, директора Всемирного банка (ВБ) во Вьетнаме.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-жу Каролин Тёрк, директора Всемирного банка во Вьетнаме. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече премьер-министр подтвердил, что правительство всегда считает ВБ очень важным партнером по развитию, высоко оценил поддержку и позитивный вклад Всемирного банка в социально-экономическое развитие Вьетнама с 1993 года посредством консультирования по вопросам политики и финансового спонсорства проектов ОПР и кредитных проектов.

Премьер-министр заявил, что в настоящее время у Вьетнама все еще есть много возможностей для новых кредитов ОПР, поскольку государственный долг и перерасход государственного бюджета хорошо контролируются правительством в пределах допустимого порога. Премьер-министр предположил, чтобы ВБ приоритизировал реализацию крупных проектов в области транспортной инфраструктуры, таких как высокоскоростная железная дорога Север-Юг, железная дорога Хошимин-Кантхо, железная дорога, соединяющая Ханой - технологический парк Хоалак; проектов в сферах возобновляемой энергии, умного сельского хозяйства, цифровой трансформации, реагирования на изменение климата в дельте Меконга.

Полностью соглашаясь с премьер-министром, Кэролин Тёрк высоко оценила видение, направления развития и обязательства Вьетнама, в том числе в области реагирования на изменение климата и сокращение выбросов. В то же время она поделилась мнениями о ситуации социально-экономического развития Вьетнама и проблемах, которые требуют внимания в ближайшее время, таких как необходимость обеспечения энергетики в контексте очень быстрого экономического роста; использование продажи углеродных кредитов, цифровой трансформации, реагирования на изменение климата в дельте Меконга.

Каролин Тёрк также изложила конкретные предложения, в том числе решения по устранению препятствий и трудностей при реализации проектов, особенно крупномасштабных, и подтвердила, что продолжит активно координировать свои действия с вьетнамскими ведомствами, сопровождать Вьетнам в социально-экономическом развитии, особенно в области, которые премьер-министр затрагивал в беседе.

Премьер-министр согласился, что обе стороны создадут рабочую группу для координации и внесении поправок в направлении оптимизации и гармонизации процедур между двумя сторонами, гарантируя устранение проблем и сокращение времени реализации, повышение эффективности проекты. Премьер-министр заявил, что поручил вице-премьеру Чан Лыу Куангу напрямую руководить устранением препятствий, содействием реализации проектов и освоению капитала ВБ.

ИЖВ/ВИА

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