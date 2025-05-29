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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию двухпартийных конгрессменов Палаты представителей США
Премьер-министр выразил признательность за поддержку США сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама, приветствовал усилия США по преодолению последствий войны и призвал США активизировать передачу технологий в рамках двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях.
Он также предложил конгрессмену Муленару и другим конгрессменам продолжать поддерживать развитие отношений между двумя странами, в том числе в вопросах исключения Вьетнама из списка стран, подпадающих под стратегический экспортный контроль (категории D1-D3), а также содействовать признанию Вьетнама страной с рыночной экономикой.
Говоря о вопросах пошлинной политики, Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал США учитывать конкретные условия и обстоятельства Вьетнама в ходе переговоров, применять более сбалансированный подход, способствующий устойчивому, здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений, приносящему реальную выгоду бизнесу и гражданам обеих стран.
Конгрессмен Джон Муленар и другие члены делегации подтвердили, что Вьетнам является важным партнёром США в регионе, и подчеркнули, что развитие вьетнамско-американских отношений пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе США. Они выразили благодарность руководству Вьетнама за внимание к развитию двусторонних отношений.
Конгрессмен Муленар и члены делегации согласились с оценкой Премьер-министра относительно важности всеобъемлющего стратегического партнёрства и подтвердили готовность США играть активную роль в сотрудничестве и поддержке Вьетнама в достижении его стратегических целей развития.
Они также выразили твёрдую приверженность дальнейшему продвижению двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, торговой и пошлинной сферах.