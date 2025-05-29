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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял делегацию двухпартийных конгрессменов Палаты представителей США

Днём 28 мая в здании Правительства Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял делегацию двухпартийных конгрессменов Палаты представителей США, находящуюся с визитом во Вьетнаме. Делегацию возглавляет конгрессмен Джон Муленар (штат Мичиган), член Комитета по ассигнованиям Палаты представителей США.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и конгрессмен Джон Муленар, глава двухпартийной делегации Палаты представителей США. Фото: ВИА  
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнеполитический курс на независимость, самостоятельность, открытость, многовекторность и диверсификацию международных связей, а также придерживается оборонной политики «четырёх не». Он подчеркнул курс на построение независимой и самодостаточной экономики, активно и глубоко интегрированной в международное сообщество на основе эффективности и реального содержания. В этом контексте Вьетнам придаёт большое значение развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами и искренне желает дальнейшего позитивного, содержательного и углублённого развития двусторонних отношений.

Премьер-министр выразил признательность за поддержку США сильного, независимого, самодостаточного и процветающего Вьетнама, приветствовал усилия США по преодолению последствий войны и призвал США активизировать передачу технологий в рамках двустороннего сотрудничества в экономике, торговле и инвестициях.

Он также предложил конгрессмену Муленару и другим конгрессменам продолжать поддерживать развитие отношений между двумя странами, в том числе в вопросах исключения Вьетнама из списка стран, подпадающих под стратегический экспортный контроль (категории D1-D3), а также содействовать признанию Вьетнама страной с рыночной экономикой.

Говоря о вопросах пошлинной политики, Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал США учитывать конкретные условия и обстоятельства Вьетнама в ходе переговоров, применять более сбалансированный подход, способствующий устойчивому, здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений, приносящему реальную выгоду бизнесу и гражданам обеих стран.

Конгрессмен Джон Муленар и другие члены делегации подтвердили, что Вьетнам является важным партнёром США в регионе, и подчеркнули, что развитие вьетнамско-американских отношений пользуется широкой двухпартийной поддержкой в Конгрессе США. Они выразили благодарность руководству Вьетнама за внимание к развитию двусторонних отношений.

Конгрессмен Муленар и члены делегации согласились с оценкой Премьер-министра относительно важности всеобъемлющего стратегического партнёрства и подтвердили готовность США играть активную роль в сотрудничестве и поддержке Вьетнама в достижении его стратегических целей развития.

Они также выразили твёрдую приверженность дальнейшему продвижению двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, торговой и пошлинной сферах.

ИЖВ/ВИА

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