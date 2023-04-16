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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Госсекретаря США Энтони Блинкен
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал Энтони Блинкена и сказал, что его визит, а также контакты и обмены между двумя странами за последнее время, особенно очень успешный телефонный разговор между генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и президентом Джо Байденом (29 марта 2023 г.), являются живыми доказательствами позитивного развития двухсторонних отношений. По этому случаю премьер-министр уважительно передает приветствие президенту Джо Байдену и американским руководителям.
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам непоколебим в своей внешней политике независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности отношений, а также активной международной интеграции, готов быть другом, надежным партнером, активным и ответственным членом международного сообщества. Вьетнам не выбирает сторону, а выбирает справедливость и разум. Вьетнам считает Соединенные Штаты одним из своих наиболее важных партнеров и желает содействовать всестороннему партнерству с Соединенными Штатами на основе взаимного уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов.
Со своей стороны Энтони Блинкен выразил удовлетворение возвращением во Вьетнам после более чем 6-летнего перерыва и передал приветствия президента Джо Байдена высшему руководству Вьетнама, подтвердили, что США придают большое значение отношениям с Вьетнамом на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга и поддерживают «сильный, независимый, самостоятельный и процветающий» Вьетнам.
На встрече стороны рассмотрели выдающиеся достижения в отношениях и согласились с оценкой, что отношения между Вьетнамом и США претерпели всестороннее, все более стабильное, существенное и глубокое развитие, приносящее значительные достижения, практические преимущества для обеих стран, а также способствующие миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире. Фам Минь Тьинь искренне поблагодарил США за безвозмездную передачу Вьетнаму вакцины от Covid-19. Блинкен поблагодарил Вьетнам за своевременную поддержку США медицинским оборудованием и расходными материалами в ответ на пандемию Covid-19. Обе стороны выразили радость в связи с тем, что две страны достигли соглашения об условиях строительства, реконструкции и ремонта штаб-квартиры дипломатических и консульских миссий двух сторон и ожидают, что в скором времени у двух стран появятся новые представительства по мере углубления двусторонних отношений. Премьер-министр Вьетнама поздравил американскую сторону с проведением церемонии закладки фундамента нового посольства США в Ханое.
В целях углубления и дальнейшего развития отношений между двумя странами премьер-министр Вьетнама предложил сторонам увеличить обмен делегациями и контакты на всех уровнях. Премьер-министр предложил правительству США усиливать сотрудничество с Вьетнамом в преодолении последствий войны, а так в таких важных областях, как торговля-инвестиции, наука-техника, образование-обучение, оборона-безопасность. ... и в новых областях, таких как цифровая экономика, зеленый переход, экономика замкнутого цикла, инновации, реагирование на изменение климата, стабильность цепочки поставок, развитие инфраструктуры... Премьер-министр подчеркнул, что обеим сторонам следует продолжать прилагать усилия для содействия гармоничному и устойчивому торговому обмену, предложил, чтобы Соединенные Штаты ограничивали введение антидемпинговых пошлин, антисубсидионных и других ненужных мер в отношении экспортной продукции Вьетнама, особенно сельскохозяйственной продукции, мебели, что напрямую влияет на рабочие места и средства к существованию людей. Премьер-министр предложил США создать условия и возможности для активной интеграции 2,2 млн вьетнамцев в США.
Блинкен согласился с тем, что у обеих сторон еще много возможностей для сотрудничества и что необходимо продолжать развивать отношения на принципах, согласованных высшими руководителями двух сторон. Он твердо привержен дальнейшему продвижению вьетнамско-американских отношений, чтобы они стали более глубокими, более стабильными и прочными, уделяя особое внимание столпам и областям, о которых заявил премьер-министра Вьетнама.
Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Фам Минь Тьинь призвал Соединенные Штаты продолжать играть активную роль, способствовать поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, а также во всем мире, предложил Соединенным Штатам продолжать сотрудничество в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства АСЕАН-США и Партнерства Меконг-США, обеспечивать безопасность, безопасность и свободу судоходства и пролета в Восточном море, сотрудничество в реагировании на изменение климата и участии в миротворческих операциях ООН. А. Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать укреплять связи с регионом, поддерживать центральную роль АСЕАН и рассчитывают на дальнейшее укрепление сотрудничества и поддержки стран субрегиона Меконга в ответ на нетрадиционные вызовы в сфере безопасности.