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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял госсекретаря США Энтони Блинкена

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 27 июля вечером принял госсекретаря США Энтони Блинкена, который приехал выразить соболезнования правительству и народу Вьетнама, а также семье Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в связи с кончиной лидера партии.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает госсекретаря США Энтони Блинкена в Ханое 27 июля вечером. Фото: ВИA
От имени Президента Джо Байдена и администрации США секретарь Энтони Блинкен выразил искренние соболезнования правительству и народу Вьетнама в связи с этой тяжелой утратой.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь от имени правительства и народа Вьетнама выразил искреннюю благодарность секретарю Блинкену за визит, чтобы отдать дань уважения, и за соболезнования Президента Джо Байдена. Он также передал Президенту Джо Байдену через секретаря Блинкена свою искреннюю благодарность за послание соболезнования.

Он подчеркнул, что благодаря стратегическому видению и проницательному руководству Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и Президента Байдена вьетнамско-американские отношения вступили в новую и значительную фазу развития.

Госсекретарь Блинкен подтвердил приверженность США дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом. Он выразил удовлетворение положительными результатами, достигнутыми почти за год реализации всеобъемлющего стратегического партнерства, отметив, что активное выполнение Совместной декларации и Плана действий Вьетнама и США на 2023 год принесло положительные результаты для обеих стран, внеся позитивный вклад в региональный и глобальный мир, сотрудничество и устойчивое развитие.

В преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений в 2025 году премьер-министр Фам Минь Тьинь и секретарь Блинкен согласились с важностью расширения обменов и сотрудничества на высоком уровне, особенно в сфере экономики, торговли, инвестиций, высоких технологий и сотрудничества в области полупроводников. Они подчеркнули необходимость использования сотрудничества в подготовке высококачественных кадров в качестве ключевого направления и движущей силы двусторонних отношений.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в решении проблем, связанных с наследием войны. Поделившись своим недавним опытом посещения вьетнамских населенных пунктов и встречи с ветеранами войны и их семьями в День инвалидов войны и павших фронтовиков (27 июля), он подчеркнул неизгладимое влияние военных ран на будущие поколения.

Он призвал США ускорить работы по разминированию, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, дезактивации очагов диоксина и поддержке инвалидов, пострадавших от войны. В свою очередь, премьер-министр подтвердил готовность Вьетнама к полному и эффективному сотрудничеству в поиске пропавших без вести американских военнослужащих (MIA).

Говоря о международных и региональных вопросах, представляющих взаимный интерес, премьер-министр Фам Минь Тьинь приветствовал всеобъемлющее и ответственное участие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индийском океане, неизменную поддержку США центральной роли АСЕАН, а также принципиальную позицию АСЕАН и Вьетнама по вопросу Восточного моря.

Госсекретарь Блинкен вновь заявил о поддержке США сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама, его расширенной международной интеграции и его все более значимой роли в АСЕАН, регионе и глобальном сотрудничестве в решении вызовов.

ИЖВ/ВИА

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