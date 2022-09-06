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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял глобального генерального директора Standard Chartered Bank

Основывая на мнении премьер-министра Вьетнама, Standard Chartered Bank будет продвигать деятельность по сотрудничеству, поддерживать Вьетнам в мобилизации капитала, привлечении зеленого финансирования, содействии зеленому росту, связанному с выполнением обязательств COP 26 ...
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Билла Уинтерса, генерального директора банка Standard Chartered. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  

Днем 5 сентября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял г-на Билла Уинтерса, генерального директора Standard Chartered Bank (Великобритания), который находится с рабочим визитом во Вьетнаме.

Фам Минь Тьинь выразил свое уважение и признательность иностранным предприятиям и инвесторам, в том числе банк Standard Chartered, за поддержку Вьетнама в профилактике заболеваний и борьбе с ними, а также в содействии восстановлению и социально-экономическому развитию.

Премьер-министр поделился приоритетом Вьетнама по привлечению «зеленых» финансов и ресурсов для использования преимуществ драйверов устойчивого роста, а также по укреплению сотрудничества с партнерами по развитию, международными финансовыми учреждениями и глобальными финансовыми группами, включая Standard Chartered.

Глава правительства Вьетнама предложил, что в ближайшее время Standard Chartered усилит поддержку Вьетнама в процессе цифровой трансформации, зеленой трансформации, энергетического перехода в сторону устойчивости и адаптации к изменению климата.

Высоко оценивая сотрудничество Standard Chartered с Министерством иностранных дел в подготовке доклада «Вьетнам: подготовка к прорыву», премьер-министр выразил пожелание, чтобы Standard Chartered продолжила свои консультации по экономической политике и диалог с государственными органами Вьетнама, включая использование и продвижение преимуществ Вьетнама с точки зрения макростабильности, контроля над инфляцией, поддержания темпов роста и обеспечения макроэкономического баланса... для достижения целей социально-экономического развития в 2023 году и в последующие годы.

Со своей стороны генеральный директор Standard Chartered Билл Уинтерс поблагодарил премьер-министра за его поддержку и рекомендации, подтвердив, что Вьетнам является важным направлением деятельности Standard Chartered в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он обещал, что основывая на мнении премьер-министра Вьетнама, Standard Chartered Bank будет продвигать деятельность по сотрудничеству, поддерживать Вьетнам в мобилизации капитала, привлечении зеленого финансирования, содействии зеленому росту, связанному с выполнением обязательств COP 26 ... Банк также будет продолжать содействовать сотрудничеству с вьетнамскими государственными учреждениями в области национального кредитного рейтинга.

На встрече г-н Билл Уинтерс почтительно передал премьер-министру доклад Standard Chartered на тему «Вьетнам: подготовка к прорыву», сделанный Банком на основе сотрудничества с Министерством иностранных дел. Г-н Билл Уинтерс сказал, что Standard Chartered желает усилить консультационную деятельность, политический диалог и наращивание потенциала с государственными учреждениями и партнерами во Вьетнаме в ближайшее время по экономическим вопросам и интересующимся двумя сторонами сферам.


ВИА

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