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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял главу комитета иностранных дел Народной партии Камбоджи
Обе стороны рады тому, что отношения между двумя Партиями и двумя странами в последнее время постоянно укрепляются, развиваются и достигли важных достижений в различных областях, отметив, что двусторонние отношения внесли важный вклад в поддержание политической стабильности, обеспечение национальной обороны и безопасности, социально-экономического развития и в укрепление международного положения каждой Партии и каждой страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил, чтобы обе стороны развивали сотрудничество, связывали две экономики, продвигали преимущества и дополняемость, обменивались опытом и поддерживали друг друга в построении независимой и самостоятельной экономики, связанной с глубокой, существенной и эффективной международной интеграцией, содействовали соединению автомобильного и водного транспорта, приграничной торговле и сотрудничеству в области экономического развития в приграничных районах.
Фам Минь Тьинь заявил, что обеим сторонам необходимо продолжать тесно координировать свои действия, хорошо управлять и способствовать решению вопросов демаркации и демаркации границы, развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности, предотвращать транснациональную преступность, а также обеспечивать сетевую безопасность, сотрудничать в целях эффективного и устойчивого использования водных ресурсов и развития субрегиона Меконга, координировать свои действия на многосторонних форумах.
Глава правительства Вьетнама также предложил обеим сторонам создать условия для развития сотрудничества в области подготовки кадров; предложил Камбодже уделять внимание и создавать лучшие условия для вьетнамской общины в Камбодже, он надеется, чтобы Прак Сокхон и лидеры НПК продолжали уделять внимание и активно способствовать сохранению и развитию традиций солидарности, дружбы и тесного сотрудничества между двумя Партиями и двумя странами.
Со своей стороны Прак Сокхон сообщил о программе и итогах рабочего визита во Вьетнам, с уважением передал премьер-министру Фам Минь Тьиню приветствие и пожелание доброго здоровья от председателя НПК Самдека Течо Хун Сена, премьер-министра Самдека Хун Мане, поздравил с великими и исторически значимыми достижениями, которых добился вьетнамский народ под руководством Коммунистической партии Вьетнама, высоко оценил направления, политику социально-экономического развития и дипломатическую линию, проводимые Партией и государством Вьетнама.
Прак Сокхон поблагодарил Партию, государство и народ Вьетнама за помощь и поддержку Камбоджи в избавлении от режима геноцида, а также в работе по строительству и развитию страны сегодня, четко заявил, что камбоджийская сторона придает большое значение и желает вывести добрососедские отношения, традиционную дружбу, всестороннее и долгосрочное устойчивое сотрудничество между Вьетнамом и Камбоджей на новый уровень, подтвердил, что он всегда будет активно способствовать развитию отношений между двумя Партиями и двумя странами, особенно в тех областях, которые напомнил премьер-министр Фам Минь Тьинь.