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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального секретаря ОЭСР

Во второй половине дня 18 октября в здании правительства премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна по случаю участия последнего в мероприятиях Программы Юго-Восточной Азии ОЭСР в 2022 году, проходившей в Ханое.
    Во второй половине дня 18 октября 2022 года в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиаса Корманна. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
На встрече премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил удовлетворение встречей с Матиасом Корманном, поблагодарив ОЭСР и лично Генерального секретаря за их важный вклад в успех Саммита ОЭСР — Юго-Восточной Азии и Экономического форума высокого уровня Вьетнама - ОЭСР 17-18 октября 2022 г.

Генеральный секретарь ОЭСР поздравил Вьетнам с успешной организацией Форума, первого мероприятия Программы Юго-Восточной Азии на 2022-2025 годы, сопредседателями которого являются Вьетнам и Австралия, особенно высоко оценил тему Форума «Региональная взаимосвязанность: содействие партнерству ради создания устойчивых цепочек поставок», которая отражала общие интересы и приоритеты стран, что было обсуждено странами.

Премьер-министр сказал, что ОЭСР должна продвигать свою роль, свою миссию по консультированию и координации глобальной макрополитики «для лучшего мира».

Премьер-министр поделился сквозными основами экономического развития Вьетнама, в том числе построение трех столпов, включая социалистическую демократию, социалистическое правовое государство и рыночную, социалистически ориентированную экономику. Премьер-министр сообщил, что за последние 30 лет экономический масштаб Вьетнама увеличился в 400 раз, страна участвует в 15 ЗСТ, экономика восстановилась положительно в первые девять месяцев 2022 года, были обеспечены основные балансы и социальное обеспечение, инфляция взята под контроль, все это является результатом усилий по продвижению внутренних основ Вьетнама наряду с вкладом международных друзей, включая ОЭСР.

Премьер-министр рассказал о подходе ОЭСР к решению проблем, который подходит для Вьетнама, и подтвердил, что Вьетнам поддерживает политику, направленную на достижение общей цели развития человечества, на благо людей и общества, равенства и социального прогресса.

Генеральный секретарь ОЭСР высоко оценил активную роль и вклад Вьетнама в Программу Юго-Восточной Азии, выразил свое впечатление о направлениях и путях развития Вьетнама, которые поставили человека в центре. По его мнению, приведенные выше результаты развития показывают, что у Вьетнама правильные политика и направления, особенно переход от «нулевого COVID» к открытию границ для экономического восстановления.

Генеральный секретарь ОЭСР заявил, что ОЭСР будет тесно сотрудничать с Вьетнамом, чтобы страна успешно выполнила роль сопредседателя Программы Юго-Восточной Азии на период 2022–2025 годов и План действий по реализации Меморандума о взаимопонимании на период 2022 – 2026 гг.

ВИА

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