Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Фото: Зыонг Жанг/ВИА





На встрече премьер-министр высоко оценил визит, поблагодарил ООН за то, что всегда сопровождала Вьетнам на каждом этапе развития. Особенно в трудный период пандемии COVID-19 поддержка ООН помогла Вьетнаму быстро победить болезнь. Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам оперативно перешел к безопасной и гибкой адаптации для открытия экономики, восстановления и социально-экономического развития и добился отличных результатов с точки зрения экономической стабильности.Премьер-министр поделился рядом трудностей и вызовов в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), реагировании на изменение климата, энергетической безопасности, продовольственной безопасности... и выразил надежду, что и впредь получит поддержку ООН в реализации трех стратегических прорывов: синхронное совершенствование институтов, развитие человеческих ресурсов, особенно высококачественных, и построение системы синхронной и современной инфраструктуры как в экономическом, так и в социальном плане для реализации цели превращения страны в индустриальную страну с высоким уровнем дохода к 2045 г.Генеральный секретарь ООН высоко оценил роль и голос Вьетнама на международной арене, подтвердив его полную поддержку основных направлений пути развития Вьетнама. Он выразил свое впечатление и восхищение стойкостью Вьетнама в реагировании на пандемию COVID-19 и его достижениями в экономическом развитии и постпандемическом восстановлении, особенно политикой и усилиями по безопасной, гибкой адаптации, эффективному контролю над пандемией, поддержанию макроэкономической стабильности, социально-экономического подъема и развития.Антониу Гутерриш оценил Вьетнам как одну из ведущих стран в борьбе с социальным неравенством, реагировании на изменение климата и т. д. для продвижения ЦУР, в обеспечении прав человека.Антониу Гутерриш подтвердил, что ООН и он лично будут продолжать уделять внимание приоритетам развития Вьетнама, поддержать Вьетнам в предоставлении политических рекомендаций по восстановлению после пандемии в зеленом, устойчивом и устойчивом направлении, а также подтвердил приверженность дальнейшему продвижению отношений между Вьетнамом и ООН.В связи с этим обе стороны поделились опасениями по поводу негативных последствий пандемии, изменения климата, продовольственной безопасности, энергетики, инфляции и подчеркнули, что для решения этих проблем нужны общие усилии стран в мире. Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил инициативы и усилия ООН и лично Генерального секретаря в содействии поиску решения проблемы.Фам Минть Тьинь и Антониу Гутерриш также договорились расширять сотрудничество между АСЕАН и ООН, придавая большое значение роли АСЕАН и поддержанию мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и полетов в Восточном море, мирному урегулированию споров на основе международных прав, особенно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.