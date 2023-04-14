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Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора Samsung Group
Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил деловые активности группы компаний Samsung во Вьетнаме с быстрой выгодой, вклад в реструктуризацию экономики, продвижение экспорта, рост и развитие вспомогательных технологий, создание рабочих мест, вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама, построение самостоятельной, самодостаточной экономики, связанной с проактивной и активной международной интеграцией обширным, существенным и эффективным образом.
Премьер-министр поздравил Samsung с выполнением поставленной бизнес-цели в 2022 году, завершением строительства и вводом в эксплуатацию Центра исследований и разработок (R&D) в Ханое. Вьетнам и Республика Корея (РК) 5 декабря 2022 года договорились о повышении уровня всестороннего стратегического партнерства, открыв новые возможности в отношениях сотрудничества между Вьетнамом и РК в целом, а также между предприятиями двух стран в частности.
Премьер-министр выразил уверенность и желание, чтобы на основе хороших отношений между двумя странами, достигнутых результатов сотрудничества, а также доверия и искренности, Samsung и впредь оставался одним из ведущих флагов в продвижении сотрудничества между двумя странами со многими новыми стратегическими проектами, продолжая продвигать результаты деловой активности и расширять инвестиционную деятельность, стремясь к новым и более высоким целям в 2023 году и последующие годы.
Премьер-министр подтвердил, что вьетнамское правительство намерено продолжать сопровождать, слушать и вести диалог, оперативно устранять трудности и препятствия, находить решения, соответствующие ситуации, создавать благоприятные условия для иностранных инвесторов, в том числе Samsung, которые эффективно и устойчиво инвестируют во Вьетнаме с точки зрения «гармонизация выгод и разделения рисков».
На встрече г-н Пак Харк Кю поблагодарил за внимание, сопровождение и поддержку правительства и местных властей, высоко оценив инвестиционную и деловую среду Вьетнама; подтверждая обязательство Samsung продолжать сопровождать и вносить положительный вклад в социально-экономическое развитие Вьетнама. Samsung определяет Вьетнам не только как глобальную производственную базу, но и стремится сделать Вьетнам «центром глобальных центров исследований и разработок» Группы.
Samsung является крупнейшим прямым иностранным инвестором во Вьетнаме. Основные проекты Группы сосредоточены в городах Бакнинь, Тайнгуен и Хошимин, с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом около 20 млрд. долл. США. В 2022 году выручка и экспорт достигли 73,7 млрд. долл. США и 65 млрд. долл. США соответственно.