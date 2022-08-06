Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял генерального директора Samsung Electronics Group

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает Генерального директора Samsung Electronics (Корея) Ро Тэ Муна. (Фото: Зыонг Жанг/ВИА)

Поделившись последней информацией о социально-экономическом положении, развитии, интеграции и внешней политике Вьетнама, Фам Минь Тьинь выразил удовлетворение текущим укреплением партнерства во всех областях между лвумя странами.

Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам строит независимую и самодостаточную экономику, и выразил надежду, что Samsung продолжит комментировать институты, механизмы и политику, а также расширять инвестиционную и деловую деятельность, считая Вьетнам важной, более стратегической базой для производства, исследований и разработки ключевых продуктов на международном рынке.

Премьер-министр попросил Samsung расширить инвестиции в завод по производству полупроводников — одну из трех сильных сторон Корпорации, наряду с двумя уже действующими во Вьетнаме сегментами мобильных устройств и бытовой электроники, способствуя замыканию «производственной цепочки» Samsung во Вьетнаме, ускоряя строительство Центра исследований и разработок (НИОКР) в Ханое к концу 2022 года.

В то же время Samsung продолжает демонстрировать свою ведущую роль в обучения и наращивания потенциала вьетнамских предприятий, чтобы в ближайшее время больше вьетнамских предприятий могли более активно участвовать в цепочке поставок и экосистеме развития Samsung, тем самым повышение уровня локализации, добавленной стоимости отечественного производства в духе «гармоничных выгод, разделенных рисков».

Генеральный директор Samsung Electronics Group сказал, что чувствует быстрые и позитивные перемены во Вьетнаме, высоко оценивает усилия, решения и достижения Вьетнама в области профилактики и борьбы с эпидемиями, восстановления и социально-экономического развития, благодарит правительство и агентства Вьетнама за поддержку Samsung в преодолении трудностей, вызванных эпидемией, и в то же время за очень хорошие условия для работы бизнеса в условиях глобальной пандемии.

Ро Тэ Мун заявил, что за первые 6 месяцев этого года общий экспортный оборот Samsung Vietnam достиг 34,3 млрд долларов США, что примерно на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2022 году Samsung устанавливает цель экспорта в размере 69 миллиардов долларов США, инвестирует еще 3,3 миллиарда долларов США и продолжит расширять инвестиции во Вьетнаме.

Корпорация готовит условия для пробного производства полупроводниковых изделий с сеточными кристаллами и начнет массовое производство с июля 2023 года на заводе Samsung Electro-Mechanics Vietnam в провинции Тхайнгуен.

Он сказал, что Samsung планирует поддержать повышение конкурентоспособности 50 поставщиков Samsung во Вьетнаме за счет развития интеллектуальных заводов, содействует сотрудничеству с университетами и научно-исследовательскими институтами Вьетнама, предложил вьетнамской стороне продолжать уделять внимание подготовке и повышению качества кадров для предприятий. Он также рассказал о сильных сторонах Кореи и ее деятельности по проведению Всемирной выставки EXPO 2030 EXPO.

В настоящее время Корея является третьим по величине торговым партнером Вьетнама (после Китая и США). В 2021 году двусторонний товарооборот достиг 78 миллиардов долларов США, что составил 11,6% от общего объема импорта и экспорта Вьетнама. Корея является крупнейшим партнером по ПИИ во Вьетнаме с 9.383 активными проектами с общим зарегистрированным инвестиционным капиталом почти 80 миллиардов долларов США. В общих отношениях между Вьетнамом и Кореей инвестиционное сотрудничество Samsung является хорошим и эффективным примером.



